Polémica en los BAFTA por lo ocurrido en los premios con un invitado con síndrome de Tourette

María José Navarro ha relatado en su 'Historia del Día' un insólito episodio ocurrido durante la reciente gala de los premios BAFTA.

En una noche a orillas del río Támesis, en Londres, el actor Robert Aramayo, nieto de un pescador de Ondarroa que emigró con 15 años, se alzaba con el galardón por su interpretación en la película 'Incontrolable'.

EFE El actor Robert Aramayo, en los BAFTA

Una crisis en directo

La película narra la vida de John Davison, un hombre con síndrome de Tourette que se encontraba en el propio patio de butacas. La organización ya había advertido que las situaciones de especial nerviosismo podían provocarle una pérdida de control, y así ocurrió. Cuando los presentadores anunciaban un premio, desde la platea se escuchó "negratas". Era Davison, sufriendo una crisis a causa de su enfermedad.

Ante el momento de confusión, el presentador de la noche, Adam Cunning, tuvo que intervenir para pedir disculpas y aclarar lo sucedido. "Es posible que esta noche hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo", comenzó, explicando que los tics que se habían escuchado eran "involuntarios" y que la persona "no tiene control sobre su lenguaje", pidiendo disculpas por si alguien se había sentido ofendido.

El poder de dar visibilidad

El propio John Davison ha destacado el valor de la cinta para visibilizar su realidad. "El poder que tiene la película es el hecho de que le haya abierto los ojos a la gente sobre los verdaderos problemas, ser atacado, que te hagan bullying en el colegio, mucha gente no ha visto esa parte de cómo es mi vida", ha señalado.

Por su parte, el premiado actor Robert Aramayo no solo ha puesto voz y rostro al personaje, sino que también ha mostrado su profunda admiración por Davison, a quien ha descrito como "el hombre más extraordinario que he conocido jamás". El intérprete cree que "hay mucho más que tenemos que conocer sobre el síndrome de Tourette".

Como ha concluido María José Navarro en su relato, "si el cine enseña la vida, es mucho más necesario que enseñe la que no conocemos ni entendemos". Una reflexión sobre la importancia de dar a conocer realidades complejas y, a menudo, invisibles para el gran público, por si ocurren imprevistos.