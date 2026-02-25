Choque Vox-PP: Abascal estalla contra el PP por tratarlos "como a salvajes" y complica los pactos autonómicos

Las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón se complican. La tensión entre el Partido Popular y Vox ha aumentado después de que el partido de Santiago Abascal haya mostrado su malestar con el decálogo presentado por el PP. El líder de Vox ha llegado a acusar a los populares de tratarlos "como si fueran salvajes a los que hay que domar", una situación analizada por el periodista Ramón González Férriz en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de Herrera en COPE junto a Jorge Bustos.

Europa Press El presidente de VOX, Santiago Abascal

El 'mal rollo' entre populares y Vox

Según ha explicado González Férriz, aunque hace unos días parecía que el acuerdo era posible, ahora "sigue habiendo mal rollo". Desde el PP, muchos consideran que los de Vox son "un poco salvajes y que necesitan aprender de qué va la política institucional", percepción que habría provocado la dura respuesta de Abascal.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Reacción de Vox al último movimiento del PP, por Ramón González Ferri | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Por su parte, en Vox también existiría una estrategia definida. Muchos en la formación consideran que, "como cada vez hay más gente enfadada con el sistema, cuanto más dificultoso se muestren ellos, mejor les irá electoralmente". Esta postura, según el periodista, explicaría la reticencia del partido a facilitar los pactos.

Una década de inestabilidad

González Férriz ha recordado que estas tensiones no son nuevas en la política española y que llevamos "así una década, con coaliciones que no se forman, o que una vez formadas se pelean". Ha señalado que esta dinámica antes era más común en la izquierda, pero considera que ahora "toda ella se ha sometido a Sánchez".

El analista concluye con una advertencia sobre el riesgo de esta polarización y falta de acuerdo. "Los partidos no aprenden o no quieren aprender, unos porque consideran que los demás son unos salvajes, otros porque quieren hacérselo salvajes". El peligro, advierte, es que los ciudadanos acaben pensando que "salvajes o no, lo que son es insoportables".