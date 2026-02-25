COPE
Choque Vox-PP: Abascal estalla contra el PP por tratarlos "como a salvajes" y complica los pactos autonómicos

El líder de Vox acusa a los populares de falta de respeto mientras crecen las dudas sobre los futuros gobiernos de Extremadura y Aragón

Escucha el 'Traficantes de Palabras' del miércoles 25 de febrero

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura1:36 min escucha

Las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón se complican. La tensión entre el Partido Popular y Vox ha aumentado después de que el partido de Santiago Abascal haya mostrado su malestar con el decálogo presentado por el PP. El líder de Vox ha llegado a acusar a los populares de tratarlos "como si fueran salvajes a los que hay que domar", una situación analizada por el periodista Ramón González Férriz en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de Herrera en COPE junto a Jorge Bustos.

El 'mal rollo' entre populares y Vox

Según ha explicado González Férriz, aunque hace unos días parecía que el acuerdo era posible, ahora "sigue habiendo mal rollo". Desde el PP, muchos consideran que los de Vox son "un poco salvajes y que necesitan aprender de qué va la política institucional", percepción que habría provocado la dura respuesta de Abascal.

Por su parte, en Vox también existiría una estrategia definida. Muchos en la formación consideran que, "como cada vez hay más gente enfadada con el sistema, cuanto más dificultoso se muestren ellos, mejor les irá electoralmente". Esta postura, según el periodista, explicaría la reticencia del partido a facilitar los pactos.

Una década de inestabilidad

González Férriz ha recordado que estas tensiones no son nuevas en la política española y que llevamos "así una década, con coaliciones que no se forman, o que una vez formadas se pelean". Ha señalado que esta dinámica antes era más común en la izquierda, pero considera que ahora "toda ella se ha sometido a Sánchez".

El analista concluye con una advertencia sobre el riesgo de esta polarización y falta de acuerdo. "Los partidos no aprenden o no quieren aprender, unos porque consideran que los demás son unos salvajes, otros porque quieren hacérselo salvajes". El peligro, advierte, es que los ciudadanos acaben pensando que "salvajes o no, lo que son es insoportables".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

