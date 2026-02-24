"Vamos a ver un pleito entre el cantante, que es un referente cultural de la derecha y la última comunista del gobierno de España"

El cantante Julio Iglesias ha decidido contraatacar para limpiar su nombre y ha demandado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. La acción legal llega después de que esta le acusara de abusos sexuales y de instaurar un régimen de esclavitud en sus casas del Caribe, unas declaraciones que se produjeron sin esperar a la resolución de la fiscalía, que finalmente archivó la causa de dos extrabajadoras contra el artista. Este asunto, analizado en el tiempo de tertulia de 'La Linterna' de COPE, marca un nuevo episodio en la confrontación entre el mundo de la política y figuras de relevancia pública.

El periodista Jorge Bustos, en su sección del programa que dirige Ángel Expósito, ha enmarcado el conflicto como un choque de gran simbolismo. Bustos describió la situación con una frase contundente: "vamos a ver un pleito entre el cantante, que es un referente cultural de la derecha, aparte de una leyenda de la canción en todo el mundo y la última comunista del gobierno de España". El comunicador subrayó la importancia de la prudencia en los cargos públicos y el deber de velar por la presunción de inocencia.

Por su parte, el tertuliano Ignacio Camacho ha calificado la situación de "muy pintoresca", atribuyendo las palabras de la vicepresidenta a una "calentura de boca que le entró a Yolanda Díaz" por tratarse de Julio Iglesias. Según Camacho, la reacción no ha sido la misma en otros casos similares y ha destacado cómo al cantante, uno de los grandes 'croners' del siglo XX, se le ha convertido en "un icono cultural de una cierta derecha". El hecho de que la defensa del artista la lleve Choclán, un abogado experto considerado penalista de primera línea, añade seriedad a la demanda.

Camacho también ha aportado contexto sobre la denuncia original contra el cantante, que fue archivada. Ha explicado que la Audiencia Nacional "se la sacó de encima por un problema competencial", sin entrar a valorar si había indicios de delito. El tribunal determinó que el caso no era de su competencia y debía dirimirse en la República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los hechos.

En la tertulia también ha participado Carmelo Encinas, quien, si bien ha calificado el relato de la presunta víctima como "aterrador", ha matizado la actuación de la vicepresidenta. Encinas ha sostenido que Yolanda Díaz "siempre pone el presunto por delante" en sus declaraciones, una afirmación que Jorge Bustos ha puesto en duda, señalando que no lo hizo cuando Julio Iglesias presentó la demanda de rectificación.

Finalmente, Encinas considera que la demanda de Iglesias es una estrategia para "sacar pecho" y anticipar que van a demostrar su inocencia, un movimiento que beneficia reputacionalmente al artista. No obstante, no cree que Yolanda Díaz se vaya a retractar de sus palabras y duda que la denuncia "vaya a tener demasiado recorrido" en los tribunales, aunque la defensa del cantante intentará darle la mayor visibilidad posible.