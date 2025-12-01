Uno de cada 3 niños está en riesgo de pobreza o exclusión social

El 34% -2,7 millones- de los menores de 17 años en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra ha aumentado 4 puntos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace 7 años. Nuestro país arrastra un problema estructural histórico, ya que, según explica en COPE el especialista en políticas de infancia de UNICEF España, Gabriel González-Bueno, nunca se han desplegado suficientes políticas de protección social centradas en la infancia.

Así lo acreditan los últimos datos del informe "El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España", publicado por UNICEF. El informe también indica que el riesgo es aún mayor en hogares monoparentales y hogares con adultos migrantes, y que las tasas más elevadas se registran en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.

INGRESO MÍNIMO VITAL: UNA SOLUCIÓN MARCADA POr el NO ACCESO

En España, la principal apuesta para combatir la pobreza infantil es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En su informe, UNICEF plantea elevar el IMV para mejorar su impacto: Un aumento del 40% permitiría reducir la pobreza monetaria un 1,8%. Su coste presupuestario sería de 1.300 millones de euros.

Sin embargo, el problema no es únicamente económico, sino también de alcance. El informe denuncia que el 55% de los hogares que podrían solicitarlo no tienen acceso a él: "Estas prestaciones focalizadas no tienen el impacto esperado por las altas tasas de no acceso. Ese problema se resuelve con ayudas universales", advierte González-Bueno.

PRESTACIONES UNIVERSALES POR CRIANZA: LA MEDIDA MÁS EFICAZ

Esas ayudas universales que propone González-Bueno son las Prestaciones Universales por Crianza (PUC) de 100 o 200 euros mensuales. Su potencial impacto es notable: una prestación de 100 euros lograría reducir la pobreza infantil en un 11%, salvando a 270.000 niños. Mientras que una de 200 euros, reduciría en un 22%, alcanzando hasta a 540.000 niños que sufren esta pobreza.

Su principal contra es el elevado coste: las PUC de 100 euros costarían 9.052 millones; mientras que las de 200 costarían 18.103 millones. Es decir, más de un punto del PIB y un 4,7% de los últimos Presupuestos Generales del Estado.

Según UNICEF, la mejor medida para reducir rápidamente la pobreza infantil sería una prestación universal por crianza de 100 euros al mes, capaz de rescatar a 270.000 menores.

OTRAS VÍAS PARA REDUCIR LA POBREZA

UNICEF también identifica otras medidas de carácter laboral que ayudarían a reducir la pobreza infantil: Incrementar en un 20% tanto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como la intensidad laboral (más horas trabajadas, menos parcialidad, mayor permanencia en el empleo).

Ambas medidas reducirían la pobreza, aunque el aumento de horas trabajadas tendría un impacto ligeramente superior, ya que beneficia a hogares en situaciones más desfavorables. El incremento del SMI, por su parte, ayudaría principalmente a familias que están cerca del umbral de pobreza.

"Nuestro escenario ideal sería una prestación universal de 100 euros, además de políticas focalizadas en los hogares más pobres, políticas laborales y políticas de conciliación que hagan más fácil a los progenitores incorporarse al mercado laboral, especialmente a mujeres y hogares monoparentales", señala González-Bueno.

En la misma línea, Cáritas, a través del informe FOESSA, recomienda promover empleo decente y estable, reforzar las políticas de infancia y familia, garantizar el acceso a vivienda digna y desplegar medidas concretas de protección social.

LAS CONSECUENCIAS: UN PAÍS QUE PIERDE FUTURO

La pobreza infantil no es solo una cuestión económica: tiene un impacto profundo y duradero sobre la sociedad. Sus principales efectos son: pérdida estructural de capital humano y bienestar colectivo, brechas educativas de casi dos años, aumento del 45% en la incidencia de depresión.

España aún está a tiempo de revertir la tendencia, pero necesita hacerlo con medidas ambiciosas, estables y sostenidas en el tiempo. Además, debe actuar a contrarreloj, ya que, no solo registramos el segundo peor dato de toda la Unión Europea, sino que, según un informe de Save The Children, nuestro país debería sacar de la pobreza a casi 900 niños cada día durante los próximos cinco años para cumplir con el compromiso europeo de reducción de la pobreza infantil.