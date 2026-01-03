José Ignacio Conde, economista, sobre el MEI: "El sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones, el dinero no se mete en ninguna hucha"

En el programa La Linterna de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha desgranado junto a Rubén Corral los principales cambios en los impuestos que afectarán al bolsillo en 2026. Entre las medidas destaca el incremento del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supondrá un pequeño mordisco a la nómina de los trabajadores para, teóricamente, llenar la hucha de las pensiones.

Sin embargo, la realidad de este mecanismo es otra. Según ha explicado José Ignacio Conde Ruiz, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), este recargo en las cotizaciones no se guarda en ninguna hucha. "El sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales. Entonces, como no es capaz y en el futuro todavía será menos capaz porque se hizo una reforma que aumentó la generosidad de las pensiones, pues están dotando, por así decir, de más ingresos al sistema para poderlas financiar", ha aclarado Conde.

Esta situación se traduce en costes laborales más altos para las empresas y en que los trabajadores cobrarán un poco menos en su nómina. Por ejemplo, para un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación en 2026 será de 270 euros, de los cuales 225 los paga la empresa y 45 el trabajador. Esta aportación extra lleva a muchos a plantearse si un trabajador debe aportar más a su plan de pensiones, una opción para complementar la jubilación pública.

Alamy Stock Photo Una mujer calcula su nómina

La subida de las pensiones

En contraposición a la bajada de la nómina, los pensionistas comienzan el año con una subida en sus prestaciones. Las pensiones contributivas se revalorizan un 2,7 %, lo que supone unos 570 euros más al año para una pensión media. Los incrementos son aún mayores para las pensiones no contributivas y de viudedad, que suben un 11,4 %, aunque para algunos como Charo, pensionista de 76 años, la subida es una "tomadura de pelo".

Al mismo tiempo, la edad de jubilación vuelve a aumentar. Para 2026, quienes hayan cotizado menos de 38,3 años podrán retirarse a los 66 años y 10 meses. La jubilación anticipada voluntaria se permite hasta dos años antes, mientras que si es la empresa la que jubila al trabajador, el adelanto puede ser de hasta cuatro años. Ante este panorama, es crucial saber si necesitas dinero para jubilarte y cómo los planes de pensiones pueden ser una herramienta útil.

Alamy Stock Photo Un jubilado lee el periódico en Madrid

Mayor control fiscal a los Bizum

Otra de las grandes novedades de 2026 es el aumento del control del Gobierno sobre los Bizum para empresarios y autónomos. La Agencia Tributaria exigirá a las entidades financieras que informen mensualmente de la facturación acumulada a través de esta plataforma, eliminando el límite anterior de 3.000 euros para notificar operaciones.

Los bancos deberán proporcionar a Hacienda datos como la identificación del profesional, el número de comercio y el importe total facturado en el mes. No obstante, desde el fisco se ha aclarado que, por ahora, esta medida deja fuera a los usuarios particulares, que no verán controlados sus pagos por esta vía.

El SMI, a la espera

Finalmente, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está a la espera de una nueva subida, pendiente del acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y patronal. El comité de expertos del Ministerio de Trabajo ha propuesto un alza de entre un 3,1 % y un 4,7 %, la patronal plantea un 1,5 % y los sindicatos exigen más de un 11 %. Como es habitual, se espera que la falta de acuerdo en la mesa de diálogo social lleve a que sea el propio Gobierno quien fije el incremento final.