"Hay 760.000 contribuyentes a los que todavía no se les ha devuelto la Declaración de la Renta, a partir de ahora les tienen que pagar intereses de demora"

La Agencia Tributaria ha anunciado que ya ha devuelto más de 13.000 millones de euros correspondientes a la campaña de la Renta de 2024, beneficiando a más de 15 millones de contribuyentes. Sin embargo, todavía queda un 2% de las declaraciones con resultado a devolver que están pendientes de pago, lo que afecta a 760.000 personas. Esta situación fue analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el comunicador Rubén Corral conversó con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC y experta en economía, sobre los siguientes pasos para los afectados.

La buena noticia de la demora

A partir de ahora les tienen que pagar intereses de demora"

Para estos 760.000 contribuyentes que siguen esperando, la demora tiene una contrapartida positiva. Según explicó Yolanda Gómez, "a partir de ahora les tienen que pagar intereses de demora". Esto significa que cuanto más tiempo tarde la Agencia Tributaria en efectuar la devolución, mayor será la cantidad final que reciba el ciudadano, ya que "esa devolución irá con intereses". Estos intereses compensan la espera del contribuyente, una situación que se produce mientras Hacienda revisa con lupa algunos expedientes.

¿Por qué se retrasa el pago?

Si has llegado a este momento y todavía no te han devuelto, es que algo raro hay o algo te están comprobando"

La creencia popular, como apuntaba Rubén Corral, es que si Hacienda tarda en devolver es porque "te están haciendo una paralela". La experta Yolanda Gómez confirmó esta sospecha: "Si has llegado a este momento y todavía no te han devuelto, es que algo raro hay o algo te están comprobando". Esta comprobación puede que finalmente no detecte ninguna irregularidad, pero es el motivo principal por el que el expediente queda temporalmente en suspenso.

El temor a la declaración paralela

Cuando una declaración entra en fase de revisión, lo más probable es que la Agencia Tributaria termine emitiendo una propuesta de liquidación provisional, conocida como "paralela". En esta, Hacienda presenta su propio cálculo. "Te dicen, oye, ¿qué me has dicho? Me has pedido 2.000 euros, pues te voy a devolver 1.500", ejemplificó Gómez. Si la discrepancia solo resulta en una devolución menor, "no vamos mal", añadió. Sin embargo, el verdadero problema para el contribuyente es cuando la revisión concluye no solo anulando la devolución, sino que "encima te te hagan pagar", una situación que genera gran inquietud.