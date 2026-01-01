Los planes de pensiones vuelven a estar en el centro del debate en España. Con una población cada vez más envejecida y una pensión pública que genera dudas a largo plazo, muchas personas entre los 35 y los 60 años se preguntan si están ahorrando bien para su jubilación. No se trata solo de cuánto se aporta, sino de cómo y dónde se invierte ese dinero durante décadas.

En este contexto, el canal de YouTube El Banquero del Pueblo pone sobre la mesa una idea clave que rompe con muchos tópicos: “Si no necesitas el dinero al jubilarte, déjalo crecer; los planes de pensiones tienen la gran ventaja de no tributar en el impuesto de sucesiones para tus herederos”, señala. Un mensaje sencillo, pero con un impacto enorme tanto en la jubilación como en la planificación familiar.

las pensiones de viudedad con cargas familiares han aumentado un 9,1%. Según datos oficiales, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.651 euros mensuales

Dos personas, mismas aportaciones… resultados muy distintos

El vídeo arranca con un ejemplo muy gráfico: dos personas aportan lo mismo durante los mismos años y, al llegar a la jubilación, una tiene casi el doble de dinero que la otra. “No es suerte ni un producto mágico, es elegir bien”, explica. La diferencia está en el tipo de plan de pensiones y en su estrategia a largo plazo.

Según el creador del canal, muchos españoles tienen su plan “muerto de risa”, invertido en productos muy conservadores cuando aún les quedan 15 o 20 años para jubilarse. “El coste de oportunidad es brutal”, advierte, porque el tiempo es el gran aliado del ahorro.

El plan de pensiones te puede hacer vivir mejor después de jubilarte

Uno de los grandes atractivos de los planes de pensiones es la fiscalidad. Aportar reduce la base general del IRPF y permite pagar menos impuestos en el presente. “La aportación sale del último tramo que estés pagando”, señala, poniendo como ejemplo tipos impositivos cercanos al 44%.

Eso sí, el mensaje es claro: no es un regalo. Ese dinero se tributará cuando se rescate el plan. La clave está en reinvertir el ahorro fiscal durante años. “Ahí se crea una doble bola de nieve”, explica, la del propio plan y la del dinero que Hacienda no se queda hoy.

No persigas el plan de pensiones perfecto, sino el que sea coherente con tu horizonte. Hay planes que se diferencian en un 300%" El Banquero del Pueblo Experto en economía

El gran error: rescatar todo de golpe

Otro fallo muy común es rescatar todo el plan en un solo año al jubilarse. “Estás metiendo todos esos ingresos como si fueran rendimientos del trabajo”, alerta. Al ser un sistema progresivo, el susto fiscal puede ser importante. La recomendación es sencilla: si se aporta poco a poco, lo lógico es cobrarlo poco a poco.

Aquí entra en juego la idea central del vídeo. Si no necesitas ese dinero al jubilarte, puedes dejarlo crecer, porque los planes de pensiones no tributan en el impuesto de sucesiones. “Si tu familia tiene buena educación financiera, no lo rescatará a lo loco y evitará un tipo marginal absurdo”, señala el Banquero del Pueblo.

Esto convierte al plan de pensiones en una herramienta interesante no solo para la jubilación, sino también para la planificación de la herencia.

Basándose en datos oficiales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el vídeo muestra que algunos planes multiplican varias veces el capital a 20 años, mientras otros apenas lo duplican. “Hay diferencias del 100, 200 o incluso 300%”, afirma.

La conclusión es clara y muy práctica: no existe el plan perfecto, pero sí muchos malos. “No persigas el de moda; busca uno coherente con tu horizonte”, recomienda. Porque, al final, elegir bien hoy puede marcar la diferencia entre llegar justo o llegar tranquilo a la jubilación… y dejar un legado mejor mañana.