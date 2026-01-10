Jorge Onrubia, economista, sobre la financiación autonómica: "Se vacía al Estado de IRPF, cuando tiene necesidades presupuestarias crecientes por el envejecimiento poblacional"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este martes los detalles de la reforma del sistema de financiación autonómica pactada por el Gobierno con Esquerra Republicana. En el programa 'La Linterna' de COPE, durante el espacio 'Clases de Economía', los periodistas Yolanda Gómez e Iván Alonso han analizado una propuesta que busca atraer al resto de comunidades con una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, pero que ha generado un profundo rechazo por su supuesto trato de favor a Cataluña.

Una inyección de 21.000 millones

Para contentar a las regiones más allá de Cataluña, Hacienda propone aumentar los recursos del sistema cediendo un mayor porcentaje de la recaudación de dos impuestos clave. Según ha detallado Montero, se incrementará la cesión del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Con esta medida, que el Gobierno propone ceder a todas las autonomías, los recursos del sistema aumentarían en aproximadamente 16.000 millones de euros para 2027.

La ministra ha admitido que el principio de ordinalidad, una reclamación histórica de Cataluña, se aplicará de forma que beneficie a esta comunidad, pero no necesariamente al resto. Además, el nuevo modelo contempla un ajuste para que las regiones con mayor capacidad tributaria aporten más a la caja común, mientras que las que tienen menos capacidad recibirían una compensación. Montero también ha abierto la puerta a limitar el 'dumping fiscal' de comunidades como Madrid, reservando al Estado "un mínimo de imposición" para evitar lo que ha calificado como "paseamientos fiscales".

EFE La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Los expertos alertan del vaciado del Estado

La propuesta ha sido recibida con escepticismo por los expertos. El economista de Fedea, Jorge Onrubia, advierte de las consecuencias de la cesión de impuestos: "Estoy vaciando al estado de capacidad de recursos tributarios, en concreto del IRPF, como si al estado le sobrara el dinero, cuando el estado, obviamente, tiene unas necesidades presupuestarias muy crecientes por el envejecimiento poblacional".

En la misma línea, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre ha afirmado en 'Mediodía COPE' que el nuevo modelo es "mucho más café para Cataluña y el resto a repartir". De la Torre considera que los 21.000 millones adicionales anunciados por Montero no son gratuitos y supondrán recortes en otras políticas públicas, más déficit o, en última instancia, más impuestos para los ciudadanos.

Es mucho más café para Cataluña y el resto a repartir"

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa

Rechazo político casi unánime

El rechazo a la reforma ha sido generalizado, incluso dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los más duros, calificando la propuesta como una "ofensa a todos los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo", y ha añadido que "solo se ha pensado en el trozo de un territorio".

Resulta una ofensa a todos los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo"

Tampoco ha convencido a barones del PP que, como Juanma Moreno en Andalucía, saldrían beneficiados. El presidente andaluz ha señalado que la iniciativa parece tener "un objetivo más electoral que el de solucionar un problema". Por su parte, la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha calificado el reparto de "bodrio", destacando que la mitad de los 21.000 millones irían a parar a Cataluña y Andalucía, mientras que Extremadura o Cantabria reciben "cero patatero". Este sistema rompe con la caja común de una forma muy diferente a como funciona en el País Vasco o Navarra.