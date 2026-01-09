"La diferencia importante es que entre el País Vasco y Navarra hay dos millones de habitantes, en Cataluña son siete, por lo tanto, rompes la caja común"

El Gobierno de España y Esquerra Republicana de Catalunya han sellado un acuerdo para un nuevo modelo de financiación que, según ha anunciado el líder de ERC, Oriol Junqueras, reportará 4.700 millones de euros más al año a Cataluña. El anuncio se ha producido tras una reunión con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, y ha sido analizado en profundidad en el programa La Linterna de COPE por un panel de expertos económicos.

La clave del pacto, según ha explicado Junqueras, es la aplicación del principio de ordinalidad, un sistema que no rige en ningún otro país de Europa a excepción de Suiza. "Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir", ha sentenciado el líder independentista, detallando la lógica de un pacto que ha generado un intenso debate. El acuerdo, sin embargo, no zanja otra de las grandes reclamaciones independentistas: la cesión del 100% de los impuestos, como el IRPF, que Junqueras ha calificado de "cuestión pendiente".

Un sistema que "rompe la caja común"

En el espacio radiofónico, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha calificado el acuerdo de "barbaridad inconcebible". La experta ha explicado que se rompe el principio de solidaridad por el que las personas, y no los territorios, pagan impuestos. "Estamos en un sistema de redistribución de solidaridad", ha recordado, comparando la situación con un escenario en el que "Amancio Ortega recibe más del estado que un jubilado con ingresos mínimos".

García de la Granja ha subrayado la diferencia fundamental con el cupo vasco y navarro, reconocido en la Constitución, y que atañe a la demografía. Según la experta, el pacto con Cataluña es más lesivo para el sistema porque "entre el País Vasco y Navarra hay dos millones de habitantes, y que Cataluña son siete millones de habitantes, por lo tanto rompes la caja común". Este cambio en el modelo de financiación de los españoles es, a su juicio, el punto más controvertido.

Reacciones encontradas al acuerdo

Desde el Gobierno, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha defendido que "van a ganar todas las comunidades autónomas", pero ha advertido que los recursos "son para financiar la sanidad pública". En cambio, dentro del propio PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado crítico: "Detrás del dinero está la ideología, detrás de cómo se reparte la riqueza que tenemos, está la forma de ver la vida".

La oposición ha rechazado el pacto. El PP ha exigido que la negociación se traslade al Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Junts per Catalunya, socio clave del Ejecutivo, lo considera insuficiente. Su portavoz, Josep Rius, ha criticado que Madrid "sigue teniendo la llave de la caja", afirmando que esta forma de pactar es un error: "Fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error, porque ya sabemos que nunca se cumple".

Un futuro incierto en el Congreso

El futuro del acuerdo en el Congreso de los Diputados es incierto. La periodista Pilar García de la Granja ha vaticinado que no saldrá adelante porque para Junts "es poco". En su opinión, la formación de Puigdemont podría abstenerse, lo que haría decaer la norma al no contar el Gobierno con el voto de Ábalos, o "ir a más" y exigir "10.500 millones y el IRPF de forma inmediata", supeditando cualquier apoyo a la convocatoria de una consulta soberanista.