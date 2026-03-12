Gonzalo Escribano, experto en energía: "Vamos a tener en los precios una alta volatilidad, independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas de petróleo"

En el programa 'Herrera en COPE', la jefa de economía, Marta Ruiz, ha explicado la decisión de España de sumarse al llamamiento de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Nuestro país está dispuesto a liberar el 2% de sus reservas de petróleo, lo que equivale a unos 12 días de consumo. La AIE aspira a desbloquear hasta [400 millones de barriles en reservas para enfriar las oscilaciones del precio del crudo], que ha subido un 40% desde enero. Tras la guerra de Ucrania, ya se liberaron 182 millones de barriles.

Sin embargo, los expertos dudan del impacto real de la medida ante una crisis sin precedentes. Antonio Turiel, investigador del CSIC, señala que la efectividad es limitada. Considera que los "100 millones de barriles que se liberan el primer mes" son insuficientes, ya que "ahora mismo en Ormuz están bloqueados alrededor de 20 millones de barriles diarios, con lo cual esto equivale a 5 días". Su conclusión es tajante: "Obviamente, no tiene sentido".

Alta volatilidad en los precios

En esta línea, Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano, no tiene dudas sobre el futuro inmediato del mercado. Escribano afirma que, independientemente de las decisiones sobre las reservas estratégicas o el desarrollo de los conflictos geopolíticos, el escenario está claro. "Vamos a tener en los precios una alta volatilidad, independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas de petróleo", ha sentenciado.

Vamos a tener en los precios una alta volatilidad, independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas de petróleo"

Obviamente, no tiene sentido"

Impacto directo en los carburantes

Esta volatilidad, como se ha explicado en 'Salida de Emergencia' de 'Herrera en COPE', ya está teniendo un impacto directo en los carburantes. Como ya estamos viendo, el litro de diésel cuesta 40 céntimos más de media que hace un par de semanas, y 20 céntimos más la gasolina. La diferencia entre el precio del petróleo y el de la gasolina se agranda, afectando directamente al bolsillo de los consumidores.

La incertidumbre es máxima en el sector, ya que la normalidad en la producción del crudo podría tardar meses en llegar una vez concluido el conflicto. Esta situación hace insostenible el día a día para sectores como el del transporte por carretera, donde muchos camioneros se ven obligados a parar porque no les salen las cuentas.