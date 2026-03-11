Si vas a almacenar gasolina en casa, mucho cuidado: el truco para ahorrar que te puede costar 3.000 euros

Ante la escalada de precios del combustible, muchos conductores buscan fórmulas para ahorrar. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', sobre los trucos para lograr una conducción más económica y ha abordado la duda de un oyente sobre la rentabilidad y los riesgos de almacenar combustible en casa.

Claves para una conducción económica

'Motorman' explica que, aunque no hay milagros, se puede llegar a reducir hasta un 20% el consumo. El primer paso es tener el coche en perfectas condiciones: "motor, aceite y, por supuesto, neumáticos con la presión correcta". Además, recalca la importancia de la seguridad por encima de la economía y recomienda "conducir, circular con suavidad, evitando acelerones o frenadas bruscas cuando no son necesarias".

Otras medidas eficaces son bajar la velocidad de 120 a 110 km/h en autovías, "adelgazar el coche" eliminando peso innecesario del maletero y quitar bacas o portabicis que empeoran la aerodinámica. También se aconseja evitar mantener el motor al ralentí y reducir los trayectos cortos, ya que "un motor frío consume más gasolina o diésel".

Almacenar combustible: un ahorro con riesgo de multa

Un oyente, Rodrigo desde Valladolid, ha abierto el debate al preguntar si podía guardar combustible en su garaje. Esta práctica es más habitual de lo que parece. "Es una práctica que en algunos casos se hace en algunas zonas de España, sobre todo en zonas rurales", ha explicado 'Motorman' en los micrófonos de COPE.

El experto aclara que es legal, pero bajo unas condiciones estrictas. "Es legal que podamos comprar gasolina o diésel para almacenarlo en un bidón, pero, atención, debe estar homologado, con cierre hermético y estar perfectamente sellado". La normativa vigente limita la compra para particulares a 60 litros de gasolina o 240 de gasóleo, que deben transportarse siempre en recipientes homologados.

El transporte de estos recipientes también tiene sus reglas: deben ir en el maletero y bien sujetos. Incumplir estas indicaciones puede acarrear una multa de hasta 3.000 euros. Respecto al almacenamiento, debe hacerse en un "lugar seco y ventilado" por los gases que emiten.

'Motorman' añade una advertencia más: el combustible se degrada con el tiempo. Tanto la gasolina como el gasóleo empiezan a perder propiedades a partir de "uno y tres meses", lo que puede afectar al rendimiento del motor. Un dato crucial para quienes se plantean almacenar carburante ante posibles crisis energéticas.

Alamy Stock Photo Bidones de combustible viejos. Existencias de diésel y gasolina en épocas de escasez.

El 'efecto pluma' y el sector del transporte

Ante la rápida subida de precios, Alfonso García explica por qué suben tan rápido y bajan tan lento, un fenómeno conocido como el 'efecto pluma'. "Sube con mucha facilidad, rápidamente, automáticamente", señala el experto, a quien le sorprende que algunas estaciones de servicio apliquen el alza aunque no hayan comprado el carburante con el nuevo precio.

En este contexto de incertidumbre, cabe destacar que España cuenta con reservas estratégicas de combustible. Según los datos, el país dispone de existencias para 93 días de consumo, siendo más de la mitad de estas reservas de gasóleo y diésel.

El alza de precios impacta directamente en sectores clave como el transporte por carretera. Por ello, Fenadismer ha recordado a los transportistas la obligación legal de repercutir la subida del gasóleo, una cláusula aprobada en 2022 que sigue vigente. El Ministerio de Transportes facilita en su web una calculadora de variación del precio para aplicar este ajuste correctamente.