El Ministerio de Transportes ha anunciado la preparación de un plan especial de 1.600 millones de euros para frenar el grave deterioro de las carreteras en España. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con un profundo escepticismo, tal y como se analizó en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director del programa, Ángel Expósito, y la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, abordaron la viabilidad y credibilidad de la medida.

Un anuncio sin financiación garantizada

La principal crítica al plan del Gobierno reside en la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados que lo respalden. Esta circunstancia arroja serias dudas sobre el origen de los fondos. Para García de la Granja, la promesa carece de fundamento en el contexto actual: "¿1.600 millones para arreglar las carreteras? Después de ocho años sin hacer nada, pueden prometer lo que quieran, no hay Presupuestos Generales del Estado".

Es inexplicable a dónde se ha ido ese dinero"

JUNTA DE ANDALUCÍA Daños en una carretera en la provincia de Córdoba

La experta económica ha insistido en la falta de acción durante casi una década, una "desidia" que hace que el anuncio actual parezca más una maniobra de distracción que una solución real. "Es inexplicable a dónde se ha ido ese dinero", ha cuestionado García de la Granja en referencia a los fondos que teóricamente deberían haberse destinado al mantenimiento de las infraestructuras durante estos años.

El peligroso estado de la red viaria

El mal estado de la red viaria no es una percepción, sino una realidad palpable para millones de conductores. La situación ha sido calificada como una "catástrofe", con socavones en las autovías, carreteras secundarias intransitables y un asfalto de mala calidad que se levanta con las lluvias. La situación es tan crítica que son muchas las regiones de España con carreteras peligrosas, con cientos de kilómetros que suponen un riesgo elevado para la seguridad.

Te juegas la vida"

JUNTA DE ANDALUCÍA Actuaciones en carreteras de la provincia de Huelva afectadas por los últimos temporales

Este deterioro generalizado supone un peligro constante para los ciudadanos. "Que eso es peligrosísimo, tú te juegas la vida", se ha comentado en antena, resumiendo el sentir de muchos conductores que enfrentan el riesgo a diario. Los transportistas han estallado contra una situación que califican de "grave", mientras los expertos advierten que el problema de arreglar las carreteras es complejo y requiere de presupuestos serios.

Prioridades políticas frente a problemas cotidianos

Finalmente, en 'La Linterna' se ha puesto de manifiesto la desconexión entre las prioridades del Ejecutivo y los problemas del día a día de los ciudadanos. Mientras el presidente del Gobierno se enfoca en asuntos como la regulación del ciberespacio, lo "analógico", como coger el coche, el Cercanías o realizar una gestión, se ha convertido en una carrera de obstáculos que deja a la ciudadanía con una sensación de hartazgo y abandono. En definitiva, se percibe que "el país está cayendo a pedazos por desidia".