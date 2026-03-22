Avance científico: Editan las células inmunes dentro del cuerpo para que ataquen tumores

Las terapias avanzadas contra el cáncer viven una revolución constante, pero también se enfrentan a grandes desafíos. Un ejemplo es la terapia CAR-T, un tratamiento que ha demostrado resultados espectaculares en cánceres de la sangre. Consiste en extraer las células inmunes del paciente —los llamados linfocitos T—, modificarlas en un laboratorio para que reconozcan las células tumorales y volver a introducirlas en el cuerpo. Sin embargo, su complejidad, el tiempo de espera de semanas y un coste que puede superar los 400.000 euros limitan enormemente su alcance.

Ahora, una investigación que parece sacada de la ciencia ficción propone una solución revolucionaria: reprogramar esas células directamente dentro del cuerpo. Un equipo de la Universidad de California, San Francisco, en un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, ha desarrollado un método que utiliza la famosa técnica de edición genética CRISPR, a menudo descrita como unas tijeras moleculares capaces de modificar el ADN con una precisión sin precedentes.

Un sistema de alta precisión

El innovador método se basa en un sistema de dos partículas que se inyectan y viajan por el torrente sanguíneo. La primera partícula actúa como una guía, ya que está cubierta de anticuerpos que localizan específicamente a los linfocitos T. La segunda partícula es la que transporta las instrucciones genéticas necesarias para transformar esos linfocitos en potentes agentes anticancerígenos, asegurando que la modificación ocurra solo en las células correctas y en un punto exacto de su genoma.

UAB



Los resultados, probados en ratones con sistemas inmunitarios humanizados, han sido contundentes. En la mayoría de los casos de leucemia agresiva, una sola inyección fue suficiente para eliminar cualquier rastro detectable del cáncer en solo dos semanas. Además, la terapia ha demostrado ser eficaz contra el mieloma múltiple y, lo que es más importante, contra tumores sólidos, un campo en el que la terapia CAR-T tradicional ha encontrado grandes dificultades.

Células más potentes y duraderas

Una de las observaciones más sorprendentes del estudio es que las células modificadas directamente dentro del organismo parecen ser más eficaces. Los científicos creen que, al no ser extraídas ni cultivadas artificialmente, conservan mejor su capacidad de multiplicarse y permanecer activas durante más tiempo. En algunos órganos, estas células reprogramadas llegaron a constituir hasta el 40 % del sistema inmunitario, actuando como una fuerza de ataque altamente especializada contra el tumor.

El líder de la investigación, Justin Eyquem, se muestra optimista sobre el potencial transformador de este avance. "Creo que esto es solo el comienzo de una gran ola de nuevas terapias que serán verdaderamente transformadoras y salvarán muchas vidas", afirma, apuntando a un cambio de paradigma en la oncología.

Hacia la democratización del tratamiento

Más allá de la eficacia biológica, este avance podría eliminar gran parte del proceso logístico y económico que hoy frena a las terapias CAR-T. Con esta nueva estrategia, no haría falta extraer células, ni enviarlas a fábricas especializadas, ni someter al paciente a largas esperas. El procedimiento podría simplificarse y convertirse en un tratamiento mucho más directo, administrado mediante una simple inyección.

Este cambio permitiría democratizar uno de los tratamientos más avanzados que existen. La terapia ya no estaría limitada a grandes centros oncológicos muy especializados, sino que podría ofrecerse en hospitales más pequeños, haciendo accesible la medicina de precisión a muchísimos más pacientes. En definitiva, se trata de activar el propio sistema inmunitario del paciente desde dentro para que sea él quien gane la batalla al cáncer.