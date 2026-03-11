El Gobierno destina 2,5 millones a un revolucionario fármaco contra el cáncer de pulmón desarrollado en Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido una reunión con Vicente Salinas, investigador principal del proyecto Viontech, que investiga un fármaco "prometedor" contra el cáncer. Para su desarrollo, el Gobierno de España ha destinado 2,5 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). El encuentro ha servido para conocer de primera mano el estado de este proyecto científico, que cuenta con un marcado ADN andaluz y aspira a ofrecer nuevas alternativas terapéuticas para pacientes con cáncer.

PVT-1: una nueva esperanza contra el cáncer de pulmón

El proyecto, denominado PVT-1, se centra en el desarrollo de una solución terapéutica para pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), el tipo más frecuente de esta enfermedad. La iniciativa cuenta con una financiación total de 4.582.372 euros, de los cuales 2,5 millones proceden de una subvención del CDTI enmarcada en el programa FEDER 2021-2027, tras haber obtenido el Sello de Excelencia+.

Una de las principales ventajas del fármaco es su capacidad para adaptar y mejorar compuestos ya existentes, potenciando su eficacia y acelerando los procesos de desarrollo. Además, su formato de administración oral permitiría a los pacientes seguir el tratamiento desde su domicilio, mejorando su autonomía y calidad de vida. Esta característica también contribuiría a reducir la presión asistencial en los centros sanitarios.

El equipo investigador trabaja intensamente para que el fármaco presente un alto perfil de seguridad y una menor toxicidad en comparación con muchos tratamientos oncológicos actuales. Este avance podría traducirse directamente en menos efectos secundarios para los pacientes, uno de los grandes retos de las terapias contra el cáncer.

Talento andaluz al frente de la investigación

El proyecto se desarrolla a través de Plus Vitech S.L., una empresa biotecnológica nacida en el entorno del sistema público de investigación en Andalucía. Su impulsor, el doctor Vicente Salinas Martín, es doctor en Medicina y máster en Oncología Molecular. Cuenta con más de diez años de experiencia investigadora centrada en el estudio del receptor NK1R como diana terapéutica en el cáncer y su relación con los procesos de inflamación asociados.

Con este proyecto, el equipo investigador aspira a avanzar en el desarrollo de tratamientos más eficaces y personalizados contra el cáncer. Al mismo tiempo, busca reforzar el papel de la investigación biomédica andaluza en el competitivo ámbito internacional.

Inversión en Mairena del Alcor

En una visita al municipio, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha participado en la Junta Local de Seguridad de Mairena del Alcor. Allí ha destacado "la fuerza inversora del Gobierno de España a través de los fondos CDTI materializados en el proyecto de Plus Vitech", además de las partidas que el municipio recibe mediante los fondos EDIL para el desarrollo local.