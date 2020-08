La sangre fría con la que Sánchez evade una cuestión comprometedora, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Tras algo más de 20 días de vacaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa al término del Consejo de Ministros celebrado este martes. Una comparecencia institucional que muchos esperaban con impaciencia pues entendían que se iban a realizar importantes anuncios de cara al inicio del nuevo curso político en relación a los numerosos rebrotes de coronavirus que se extienden por todo el territorio nacional y, especialmente, en lo que a ‘la vuelta al cole’ se refiera, un tema que preocupa, y mucho a los padres y madres de los alumnos.

Ayer tenía previsto Isabel Díaz Ayuso comparecer ante los medios para explicar el calendario escolar de la Comunidad de Madrid y le contraprograma Pedro Sánchez desde La Moncloa a la misma hora para anunciar nada, en realidad. Pero bueno, para decir: he vuelto españoles, ya estoy aquí, vuestra angustia ha acabado, confiad en mí, venid a mis brazos yo os ampararé, os sanaré y os curaré, yo os salvaré la vida como se la salvé a 450.000 hace escasamente unos meses…

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sustituía la semana pasada a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria por Cuca Gamarra como parte de una remodelación del equipo directivo que tambien situaba a Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social; y a José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional de los populares.

En 'Herrera en COPE', Álvarez de Toledo ha explicado las razones que a su juicio han llevado al líder de la formación a tomar esta decisión: "He dados muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuáles has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos".

"El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado", ha asegurado en COPE Álvarez de Toledo.

Ya es 25 de agosto, es decir, que teóricamente en cuanto pase el fin de semana los pueblos dejarán de estar, no abarrotados, pero sí llenos de algunos visitantes que se han pasado algunos días finales de este mes, los que han tenido la suerte de tener algunas vacaciones, y vuelven a la ciudad. A la ciudad donde se van a encontrar con la situación seguramente tan complicada o más, depende de las ciudades, como se han encontrado allá donde hayan estado, porque la situación del coronavirus en España está totalmente descontrolada.

‘¡La educación, estúpido! Es la educación’. La frase, adaptada, es de James Carville, aquel asesor de Bill Clinton hace ya mogollón de años. Cuando dijo lo de “¡La economía, estúpido! Es la economía”. Y Clinton ganó las elecciones. En clave española, ahora más que nunca, cabría recordar aquello de ‘¡La educación, estúpido! Es la educación’.

¿A nadie se le ha ocurrido (a nadie que mande, ¿eh?, a nadie importante) reconocer que la transferencia de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas fue un absoluto error histórico que pagaremos como nación y como institución en un montón de años y generaciones? ¿No hay nadie capaz de decir que este sistema educativo en 17 reinitos de taifas, más Ceuta y Melilla, es un absoluto disparate, que estamos viendo no sólo en los libros de Historia o Matemáticas, no sólo en las clases de Lengua… Que estamos viendo ahora conel COVID y con la vuelta al cole?