Herrera: “La peor situación de Europa y vuelve un presidente de la playa y dice que no se pone al mando”

Ayer tenía previsto Isabel Díaz Ayuso comparecer ante los medios para explicar el calendario escolar de la Comunidad de Madrid y le contraprograma Pedro Sánchez desde La Moncloa a la misma hora para anunciar nada, en realidad. Pero bueno, para decir: he vuelto españoles, ya estoy aquí, vuestra angustia ha acabado, confiad en mí, venid a mis brazos yo os ampararé, os sanaré y os curaré, yo os salvaré la vida como se la salvé a 450.000 hace escasamente unos meses…

Pues va a Sánchez y le contraprograma Messi, ¡qué cojones!, o sea Messi hoy se lleva las portadas y las principales noticias porque dice que se va del Barça. Y dirán ustedes y este ¿por qué se va del Barça? Pues se va del Barça porque miren ustedes, Messi es un reflejo de lo que pasa en Cataluña, el caos, el desguace… el Barça ahora mismo es un reflejo de lo que ocurre en Cataluña, no siempre lo ha sido ¿eh? y Messi se va.

Bueno, pues así están las cosas, con lo bien que se lo había pintado él diciendo ‘he vuelto, he vuelto de la hamaca, he vuelto de la duna, ya estoy aquí moreno, remoreno, dispuesto a salvaros la vida todos’. Una hora y media, una hora y media de comparecencia de este tipo, hora y media para no decir nada, hora y media solamente como ejemplo de lo que es la máquina de propaganda de Moncloa. Hora y media para dar la impresión de que efectivamente ha venido a salvarnos, pero ni salvarnos ni nada parecido. ¿Presentó ayer algún plan nacional? ¿Enseñó ayer algunos papeles trabajados de algún ministerio con planes de actuación ante el desafío tremendo que vive España ahora? Ni lo sueñen, nada, absolutamente nada.

¿A qué ha venido el tipo que preside el Gobierno, por cierto, más ineficaz de Europa?

Hay 837 brotes activos en toda España, hay 52 nuevos fallecidos por Covid-19, hay 677 pacientes ingresados en la UCI, el PIB se contrae, bueno como los pulmones después de una pleuresía, el paro continúa creciendo hay sectores que están viviendo un auténtico calvario y... ¿A qué ha venido y ha comparecido durante hora y media el tipo que preside el gobierno, por cierto más ineficaz de Europa, a tenor de las consecuencias de lo que ha sido en España y vuelve a ser la pandemia?. El más ineficaz de Europa. Vuelve y se lava las manos, como les digo, se quita responsabilidades de encima, se las endilga a las Comunidades Autónomas, sobre todo la de decretar elestado de alarma, no lo puede decretar una comunidad autónoma lo tiene que decretar el gobierno y el gobierno puede delegar la gestión de ese estado de alarma en una Comunidad Autónoma pero no deja de tener el mando, no deja de tener el mando.

Lo que le importaba ayer a Sánchez era su agenda política, el Consejo, la televisión, los presupuestos… todo eso y vamos a ver y como tengo a esta esta oposición que tengo aquí. Primero. como tengo tranquilos a mis socios que los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos no se me echen en lo alto por eso yo renuncio al estado de alarma y mando único que manden ellos; y luego, por otra parte hacerlo vosotros que ya llegaré luego yo a decir que no se os puede dejar solos, eso sí no esperéis que yo Gobierno establezca ningún plan de retorno a las aulas, ningún plan para el paro, para la crisis y sobre todo para combatir el rebrote de la pandemia, no es un rebrote el brote sigue siendo el mismo. Lo sometieron a un confinamiento extremo, el mayor de toda Europa, y efectivamente los casos desaparecieron, los hospitales empezaron a respirar pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ahora, el Gobierno se borra.

La peor situación sanitaria de Europa y vuelve un presidente de la playa y dice que no se pone al mando

Sánchez se quita de decisiones que no son agradables y que sin los instrumentos los presidentes de las comunidades autónomas se pongan en marcha, esa es la situación. La peor situación sanitaria de Europa y vuelve un presidente de la playa y dice que no se pone al mando, no crea normas homogéneas, hombre no le toca las las narices a sus socios y antepone intereses particulares a intereses generales, ese es Sánchez.

Sánchez es la nada, pero muy mala

Supongo que a nadie le habrá sorprendido, le habrá llamado la atención o le habrá indignado el comportamiento del individuo. ¿Dónde pone, en qué ordenamiento pone, en qué ley pone que Sánchez no tenga responsabilidad alguna? ¿Dónde pone que puede aplicar un estado de alarma radical cuando le apetece y pasar de todo cuando le viene bien para borrar las huellas de las negligencias, de los errores previos? ¿Dónde pone que puede movilizar al Ejército si le da la gana pero ignorar otras cosas como las pateras o cargarle Ayuso las residencias de ancianos? ¿Dónde pone que Sánchez puede confinar a 47 millones de personas cuando le da la gana e irse después de vacaciones a Doñana cuando le apetece? ¿Eso dónde lo pone? Y luego, ¿dónde pone que tenía, que tenga que someternos a una hora y media, una hora y media, de nada, de absolutamente nada? Pero es que estamos en eso, Sánchez es la nada pero muy mala, muy mala.