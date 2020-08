Expósito, sobre la transferencia de las competencias educativas a las autonomías: "No se puede ser más paleto"

‘¡La educación, estúpido! Es la educación’. La frase, adaptada, es de James Carville, aquel asesor de Bill Clinton hace ya mogollón de años. Cuando dijo lo de “¡La economía, estúpido! Es la economía”. Y Clinton ganó las elecciones. En clave española, ahora más que nunca, cabría recordar aquello de ‘¡La educación, estúpido! Es la educación’.

¿A nadie se le ha ocurrido (a nadie que mande, ¿eh?, a nadie importante) reconocer que la transferencia de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas fue un absoluto error histórico que pagaremos como nación y como institución en un montón de años y generaciones? ¿No hay nadie capaz de decir que este sistema educativo en 17 reinitos de taifas, más Ceuta y Melilla, es un absoluto disparate, que estamos viendo no sólo en los libros de Historia o Matemáticas, no sólo en las clases de Lengua… Que estamos viendo ahora conel COVID y con la vuelta al cole?

¿Alguien en su sano juicio puede entender que, con lo que hemos vivido y con lo que se ha muerto en los últimos meses, la primera reunión Gobierno – Comunidades sea el próximo jueves, a una semana vista de la vuelta al cole? Es un disparate de tal magnitud… No sé, digo yo que alguna vez se pagará.

No creo que se vaya a dar la vuelta, ¿eh? Soy absolutamente pesimista. Esto no lo arregla nadie. Porque nadie está dispuesto a devolver una sola competencia. Porque en el fondo es poder. En el fondo es el control sobre tus jóvenes, sobre el futuro y sobre tu política. En la era de la globalización, a mirarse el ombligo de tu terruño autonómico. No se puede ser más paleto… o paleta. Se siente, pero seamos sinceros: es lo que hay.

‘¡La educación, estúpido! Es la educación’. Volvemos al cole. En una semana. No sabemos cómo ni hasta cuándo.