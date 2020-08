Herrera: “Estamos al borde de la catástrofe y el Gobierno se ha marchado de vacaciones”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Ya es 25 de agosto, es decir, que teóricamente en cuanto pase el fin de semana los pueblos dejarán de estar, no abarrotados, pero sí llenos de algunos visitantes que se han pasado algunos días finales de este mes, los que han tenido la suerte de tener algunas vacaciones, y vuelven a la ciudad. A la ciudad donde se van a encontrar con la situación seguramente tan complicada o más, depende de las ciudades, como se han encontrado allá donde hayan estado, porque la situación del coronavirus en España está totalmente descontrolada.

Hemos tenido el confinamiento más radical de Europa y aun así tenemos las peores cifras de contagio

Les decía que la situación del coronavirus en España está totalmente descontrolada. Sanidad contabiliza un 42 % más de positivos desde el viernes y 2060 las últimas 24 horas. Y miren, si quieren ustedes esa cifra es muy relativa porque usted me diga si bueno ‘contrimás’ ‘contrimás’ PCR se hagan, más positivos salen, si yo no hago PCR no salen positivos, eso es verdad. Pero hay una cifra que es inamovible, que es la de fallecidos y los últimos 7 días han fallecido 96 personas; 32 de Madrid, 19 en Aragón, 9 en Andalucía, etc, etc. Es decir, hay varios puntos de España en los que la mira está puesta.

Tenemos más del 10% de los contagios de toda Europa, no sé cuántos brotes contabilizados, el porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia, la cifra de fallecidos se ha multiplicado por 10 en una semana, no hay existencias de Remdesivir, el antiviral que efectivamente tiene razón Fernando Simón no es la gran panacea, pero bueno sirve. No sabemos cómo va a arrancar el curso escolar, cada Comunidad Autónoma decide lo que puede sobre la marcha y luego, hay un juez local que juega a constitucionalista intérprete de la Constitución y que según el día que tenga la pedantería o el interés pues dictamina que se puede o no se puede fumar en las calles y este es el panorama.

Hemos tenido el confinamiento más largo, más radical de Europa, llevamos mascarillas más tiempo que nadie, hemos visto hundirse la economía, el empleo, el turismo, la automoción, el comercio… y aun así tenemos las peores cifras de contagio.

LA CRÍTICA DE HERRERA AL GOBIERNO POR LAS VACACIONES

Irse de vacaciones y jalear el relajo colectivo inaceptable que es lo que ha hecho este Gobierno de gandules, con alguna excepción, se ha quedado como siempreMargarita Roblesque es la que se queda siempre para torear con lo que haya que torear. Y España desatendida con un gobierno en perpetuaS vacaciones, 21 días. Desatendidos sanitariamente, legislativamente y no digamos ya en el ámbito de la Educación que ese es otro aparte.

El Gobierno es responsable porque la Ley de Salud Pública del 4 de octubre del 2011, la Ley General de Sanidad del 25 de abril del 1986 deja muy claro quién tiene la máxima responsabilidad en situaciones de pandemia: es la administración central y punto. Claro, pero aquí ¿a qué hemos jugado? Más allá de las responsabilidades individuales, que las hay, de los que se comportan como si no pasara nada, como si no hubiera un bicho ahí fuera. Venga vamos todos al botellón, vamos a reunirnos, que fiestón oh qué maravilla, vamos todos en barco. Oiga más allá de todo ello, este tiempo en el que el Gobierno presumió allá por el mes de julio de que habíamos salido más fuertes de la pandemia, que habíamos derrotado al virus, ect, etc, etc… podía haber dedicado el tiempo para reforzar la atención primaria, los centros de salud, reforzar plantillas, ect, etc; y se desatendió de eso. Comunidades Autónomas, las cuales, no han podido establecer determinadas seguridades jurídicas y a la vista está. Ahora eso sí para poder volver y decir: "es que no se os puede dejar solos, es que me voy ya a La Mareta a Lanzarote o me voy a Doñana y madre mía cómo me liáis esto, ahora voy yo enseguida voy a organizar la Conferencia de Presidentes"; y a este lo tenemos en la televisión el sábado que viene soltando un rollo macabeo de los que suelta. O sea me voy, y ponéis España con un número de contagiados igual a…

En lugar de buscar acuerdos, de sentarse con todo el mundo para reflexionar sobre de qué va a vivir esta España hundida, aislada en el futuro, preparar la enseñanza para una nueva ola aprovechando el tiempo, cambiar parámetros tradicionales de la política para atender un desafío sin precedentes se han marchado de vacaciones y este es el resultado: estamos al borde de la catástrofe. Eso sí todo el mundo muy moreno, Pedro Sánchez ya ni te cuento,pero al borde de la catástrofe.

LA FINANCIACIÓN DE PODEMOS Y LOS ESCRACHES

Con un Gobierno cuyo otro partido que lo forma, Podemos, está inmerso en un carrusel de información sobre financiación irregular investigaciones judiciales que debería llevar, a al menos, a su líder a comparecer en el Congreso, cosa que no va a hacer. ¿Y por qué no va a hacer? Porque el PSOE no lo va a pedir, no va a apoyar la petición de comparecencia.

Mientras que aparece ayer el secretario de Organización de Podemos, una especie de…, bueno el tipo este de las rastas amenazado con escraches a Florentino, a Ana Rosa, al Rey, a los demás; supongo que a todos nos harán un escrache. Porque le tiene a usted que quedar claro algo, aquí los únicos que pueden escrachear son ellos, solo pueden escupir ellos, solo pueden guillotinar hablar de guillotinas ellos, pero ellos son intocables. Esas palabras de ayer de este sujeto, de este tipo, son las palabras de un mafioso, amenazas de un mafioso. Antes eran protestas legítimas las que se hacían contra todos, en fin los ejemplos que se ponen estos días; ahora es odio. Aquí la espita del odio se abrió y el odio que está metido en una de estos de carbónico ahí bien apretado, cuando lo sueltas amigo se va para todas partes incluidos estos que se ponen delante de la casa de Pablo Iglesias a tirarle cosas, a gritarle, a amenazar a los niños. Pero ¡qué barbaridad es esa! ¡Qué sinrazón es esa! ¡En qué mundo estamos! ¡En qué país estamos viviendo!.

LA RESPUESTA DE HERRERA A ÓSCAR PUENTE

Y por si fuera poco, ayer, uno de los bocazas más grandes que tiene el PSOE y de los simples de mayor tamaño que tiene el PSOE que es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, ayer puso en duda el equilibrio mental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Seguramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le puede censurar y criticar por muchísimas cosas, a mí de repente se me ocurren tres o cuatro. Pero oiga, acusarla de desequilibrio mental, ¿eso es insulto machista o no lo es, por demás? Es que es un peligro para los madrileños y para las comunidades limítrofes y tal… En fin, la campaña está clara y se repite, la culpa es de Madrid y lo van a sostener hasta el final los mismos partidos que hoy esconden la cifra real de muertos. Pero oiga, más allá del bochorno de acusar a una presidenta de la situación sanitaria cuya responsabilidad máxima sigue siendo del trío Sánchez, Illa, Fernando Simón queda una moraleja: a una mujer si es del PP, de Ciudadanos o de VOX se la puede vejar, se la puede llamar loca, ese toque rancio como el del tipo este de Óscar Puente, risotadas de amigotes a olor a puro, a coñac malo siempre es necesario y no soltará ninguna feminista oficial a repudiar esos excesos porque le parecen fenómeno porque están ocupadas en presentar una pintada en la carretera a Pablo Iglesias y a Irene la de 10 minutos, como un acto de violencia de la ultraderecha española. Una pintada en el suelo, eso sí que es grave; no vejar a Ayuso, acosar a Cifuentes, llamar puta a Arrimadas, hacerle un escrache a Soraya… no, no, es que van provocando con faldas y con esas ideas pero qué tías hombre, ¿qué pretenden?

Y en eso estamos, en un panorama para estos próximos días, cuando vuelvan los que se han ido, se queden los que han estado… Oiga, ¿qué nos vamos a encontrar? Ahora, de momento tenemos una contracción del 18% del PIB, el paro llega al 15 %, el turismo, el comercio, la hostelería… todo eso que le contaba antes casi paralizados.

España no funciona, es que no funciona ni el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE acabarán un día y eso ya veremos adonde nos lleva, la administración local desmontada por las ganas de este tipo de Pedro Sánchez de meter la mano en la caja de los ayuntamientos, el Rey Juan Carlos expulsado de su casa, Cataluña camino del desguace y así… Pero mientras tanto, 21 día de vacaciones y con la frase preparada: “si es que no se os puede dejar solos ¿eh?”.

HERRERA ANALIZA LOS CAMBIOS DEL PP

Y ahora si quieren luego hablamos del PP, que también tiene lo suyo. Luego hablaremos con Cayetana Álvarez de Toledo, que como saben ustedes ha sido laminada de su cargo de portavoz en el Congreso por este centro derecha que da siempre esa sensación, esa ¡permanente sensación de que tiene que rearmarse ideológicamente, encontrar el sitio permanentemente y dar la batalla por un lado o no darla o si, o yo no lo sé, o que va a pasar o ya lo veremos….

Pues claro con estas cosas en un lado y otro …