El repaso de Herrera a Echenique por su condena "en B", entre lo más leído de esta semana

Condenado en firme. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, después de haber desistido de su recurso de casación. Echenique incumplió la ley el pagar en negro a su asistente en dos etapas diferentes: la primera, entre septiembre de 2011 y junio de 2012; la segunda desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. Es a esta última a la que afecta la sanción, pues el primer incumplimiento estaba ya prescrito.

El mismo día de la sentencia de Echenique, se conoció que la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, ha sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión y la retirada durante cuatro años de la patria potestad por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, critica la sentencia y señala que todo se debe a una "Justicia patriarcal" y alineada con la ultraderecha. Por si fuera poco, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez no acudió al Supremo a declarar por presuntas agresiones a un policía.

Según ha aseverado la experta, las vacunas en la actualidad "se han entrenado para batallar", pero todavía les queda "ir a la guerra y ahí pueden ocurrir varias cosas" como que aparezcan "los primeros riesgos de seguridad reales". El problema, según ha explicado, "es que la vacuna puede hacer que, en lugar de proteger de la infección natural, la haga más severa".

La viróloga, muy contundente, no descarta regresar a un nuevo confinamiento en casa. "Durante estos nueve meses debemos tener muy claras las medidas", insiste la experta, que resalta que "cada uno tenemos que aplicar un par de medidas más a las de verano", ya que "si no vamos a tener la misma tragedia que en la primera oleada". Es más, asegura que teme "volver al confinamiento domiciliario muy estricto, tal y como estamos y si no hay voluntad de comprender las medidas y de aplicarlas". "Nos hemos dedicado a la hostelería, a comer, a beber, perdiendo la distancia y quitándonos la mascarilla antes de sentarnos", dice Del Val en oposición a otros países de Europa.

Hospital de Tierra de Barros, lugar donde fallece la víctima de 47 años con covid ocho días después de la PCR

Los familiares de una mujer de 47 años fallecida con coronavirus en Extremadura denuncian que estuvieron ocho días sin lograr atención médica presencial pese al empeoramiento del estado de salud de la víctima y las continuas llamadas a los sanitarios, por lo que solicitarán que se depuren responsabilidades. La fallecida acudió el pasado 11 de octubre al PAC de Aceuchal (Badajoz), localidad donde residía y se le realizó la prueba PCR, cuyo resultado fue positivo.

Además también obtuvieron el resultado de PCR positiva con coronavirus tanto su marido como uno de sus hijos. La mujer presentaba síntomas de asfixia y manifestaba "que se encontraba mal", según relatan en un escrito familiares de la víctima. Aquel día fueron varias las llamadas al centro de salud para manifestar estos síntomas, una situación que se repitió días después.

El 15 de octubre, denuncian los familiares de la fallecida, la llamada la realizan al Centro 112 de Extremadura y al propio centro de salud de la localidad de Aceuchal, pero la respuesta que recibieron fue "que estaban muy saturados". Pasadas dos o tres horas la familia recibió la llamada de los propios sanitarios y le atendieron "por vía telefónica, prescribiéndole medicación sin previa valoración".

La buena sintonía que tienen José Luis Ábalos y Adriana Lastra se produce también fuera de las cámaras. Un ejemplo de ello es la imagen que se ha difundido en la que aparecen hoy ambos en el exterior de la Cámara Baja.

En ella, aparecen los dos políticos socialistas sin guardar la distancia de seguridad y fumando. "Prohibido fumar en el exterior y obligación de mantener una distancia de dos metros. Como Ábalos y Adriana Lastra", decía un tuitero junto a las imágenes.

Oskar Matute (izquierda) y Santiago Abascal (derecha)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este miércoles un impactante e histórico momento en el Congreso de los Diputados al leer los nombres de las 853 víctimas de ETA desde el año 1960, con todos los diputados de su partido en pie, durante la media hora que ha durado su réplica a EH Bildu durante el debate de su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una intervención que todos los diputados de Vox han seguido en pie y entre el silencio de todo el hemiciclo.

Abascal, que en alguna ocasión ha hecho alusión a alguna víctima para comentar si era algún compañero suyo o militante de algún otro partido, solicitó al resto de los diputados de su formación que no aplaudieran, al sostener que aquello que iba a decir era “importante”.

Sin embargo, ha habido un miembro del Partido Popular, Mario Garcés, que se ha unido a este homenaje de todas las víctimas a manos de la banda terrorista ETA. Un gesto más discreto que no ha pasado desapercibido. Desde su escaño, se ha llevado la mano al corazón con la mirada al cielo.