Margarita del Val responde sin tapujos a la pregunta que se hace toda España: ¿volverán a confinarnos en casa?

La viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha explicado este domingo en el programa 'El Objetivo' de La Sexta su opinión sobre las vacunas que están en marcha para combatir la covid-19 y otras cuestiones relativas a las pandemia.

En estos últimos meses hemos sido testigos de cómo diversas farmacéuticas han ido dando grandes pasos en la lucha contra la covid-19, un virus que en nuestro país se ha llevado a más de 50.000 personas y que ha supuesto un confinamiento en el país. Sin haber llegado a superar del todo la primera oleada y con las consecuencias económicas que se prevén, todas las miradas estaban puestas en que llegara una vacuna antes de finales de año.

Esa ha sido una de las promesas del titular de Sanidad, Salvador Illa, quien ha reiterado en más de una ocasión que la vacuna podría estar disponible para los grupos de riesgo antes de finales de año. En ese camino ha apuntado también el presidente americano, Donald Trump, que ha superado según ha reiterado en más de una ocasión la covid-19.

Pero conforme han ido pasando los meses las diversas farmacéuticas se han encontrado con grandes problemas para poder seguir avanzando de fase. Un hecho que los científicos valoran positivamente, ya que creen que este tipo de anuncios solo confirman que los procesos que se están dando son seguros.

La advertencia de Margarita del Val sobre las vacunas

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, se ha referido en este sentido este domingo en La Sexta y ha explicado que después de que las vacunas más avanzadas hayan superado las primeras fases, "ahora mismo se están enfrentando a su caja negra más difícil", ya que "no tenemos ni idea de qué va a ocurrir cuando estas personas", las que están probando la vacuna, "se enfrenten a la infección natural".

Según ha aseverado la experta, las vacunas en la actualidad "se han entrenado para batallar", pero todavía les queda "ir a la guerra y ahí pueden ocurrir varias cosas" como que aparezcan "los primeros riesgos de seguridad reales". El problema, según ha explicado, "es que la vacuna puede hacer que, en lugar de proteger de la infección natural, la haga más severa".

La viróloga, muy contundente, no descarta regresar a un nuevo confinamiento en casa. "Durante estos nueve meses debemos tener muy claras las medidas", insiste la experta, que resalta que "cada uno tenemos que aplicar un par de medidas más a las de verano", ya que "si no vamos a tener la misma tragedia que en la primera oleada". Es más, asegura que teme "volver al confinamiento domiciliario muy estricto, tal y como estamos y si no hay voluntad de comprender las medidas y de aplicarlas". "Nos hemos dedicado a la hostelería, a comer, a beber, perdiendo la distancia y quitándonos la mascarilla antes de sentarnos", dice Del Val en oposición a otros países de Europa.

