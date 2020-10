Así retrata Herrera a Echenique tras ser condenado en firme por pagar a su asistente en negro

Condenado en firme. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, después de haber desistido de su recurso de casación. Echenique incumplió la ley el pagar en negro a su asistente en dos etapas diferentes: la primera, entre septiembre de 2011 y junio de 2012; la segunda desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. Es a esta última a la que afecta la sanción, pues el primer incumplimiento estaba ya prescrito.

El mismo día de la sentencia de Echenique, se conoció que la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, ha sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión y la retirada durante cuatro años de la patria potestad por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre. Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, critica la sentencia y señala que todo se debe a una "Justicia patriarcal" y alineada con la ultraderecha. Por si fuera poco, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez no acudió al Supremo a declarar por presuntas agresiones a un policía.

HERRERA, A ISA SERRA: "MAJADERA"

En su monólogo de este miércoles, Herrera ha subrayado que todos estos ejemplos muestran "qué pasaría con la Justicia en España si cayera en las manos de Podemos". "La majadera Isa Serra, condenada a 20 meses de prisión por agredir a una mujer policía, dijo que la condena contra la presidenta de la ONG 'Infancia Libre' por secuestrar a su propio hijo es una consecuencia de la justicia patriarcal y es una campaña de la ultraderecha contra el feminismo. Vamos a ver, chavalota. María Sevilla había sustraído al niño, le había sometido durante años a constantes mudanzas para esquivar la sentencia que le daba la custodia a su padre. Y como ella, otras dos dirigentes de esa asociación de malhechores, que están acusadas del mismo delito. Se inventan denuncias de abusas sexuales contra los padres y si no funcionan, raptan a los niños y los esconden hasta que la Justicia les para", señala el comunicador.

Después, Herrera ha dejado también recados para Alberto Rodríguez e Iglesias. "Pero Isa Serra, que será inhabilitada cuando su sentencia sea firme, no es una excepción. Otro de sus colegas, 'el rastas' Alberto Rodríguez, ni se presentó ante el Supremo para testificar por otro caso de agresiones a policías. Y el propio jefe de la manada, Pablo Iglesias, se presentó en el Senado a vanagloriarse de que el Supremo no le va a imputar por los tres delitos que detecta el juez García-Castellón. Que hay que ser chulo ¿eh? Después de mentirle a un magistrado e inventarse un robo, presentarse en sede oficial y decir que no le van a tocar ni un pelo", ha dicho.

Para el final ha dejado a Echenique. "Otro peligro público de esa banda: Pablo Echenique. Ya tiene sentencia firme por pagar en negro a su propio cuidador y negarse a darle de alta. ¿Ven cómo está dejando España esta gente? Mucho hablar de derechos y luego son incapaces de pagarle al tío que le ayudaba a moverse en condiciones por su casa", ha concluido.

[ESCUCHA EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DE ESTE MIÉRCOLES]