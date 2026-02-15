Descubre cómo preparar el wrap de aguacate que se ha hecho viral en el mundo

Una receta tan sencilla como revolucionaria se ha abierto paso en internet hasta convertirse en un fenómeno viral. Se trata del wrap de aguacate, una propuesta para una cena saludable y rápida que ya ha captado la atención de más de 17 millones de personas en China y 90 millones en Estados Unidos. La experta en cocina Paula Monreal, conocida como Paufeel, ha desvelado todos los secretos de esta elaboración en su sección en el programa 'Fin de Semana' de COPE, conducido por Cristina López Schlichting.

Ingredientes para el wrap viral

Para preparar la base de este original wrap para una o dos personas, solo se necesitan un aguacate, dos huevos, el zumo de medio limón y un poco de sal al gusto. Paula Monreal señala que el zumo de limón es importante "para que no se oxide el aguacate". Opcionalmente, se puede añadir sésamo para decorar y dar un toque crujiente.

Elaboración en solo 12 minutos

El primer paso es triturar en un vaso de batidora el aguacate junto a los huevos, el zumo de limón y la sal, hasta obtener lo que Paufeel describe como "una pasta un poco líquida", con una textura similar a la de "una bechamel". A continuación, esta mezcla se extiende sobre un papel vegetal en una bandeja de horno, dándole forma rectangular y con un grosor de medio centímetro.

Antes de hornear, se espolvorea el sésamo por encima si se desea. La bandeja se introduce en el horno precalentado a 180 grados durante unos 12 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. Tras dejarla enfriar, la masa se retira del papel, quedando una base fina y flexible lista para rellenar.

Un relleno versátil y lleno de sabor

Una vez lista la base, las posibilidades para el relleno son infinitas, aunque la propia Paufeel comparte su combinación preferida. Ella le da la vuelta a la masa para dejar el sésamo boca abajo y, sobre la parte lisa, unta una base de mayonesa casera, y añade rúcula, pollo desmenuzado y zanahoria rallada muy fina con un pelador.

Después, simplemente hay que enrollarlo y cortarlo por la mitad para apreciar el contraste de colores del wrap verde del aguacate con el resto de ingredientes. Además de esta propuesta, se pueden utilizar otros como atún, huevo duro, tomate, jamón serrano o incluso burrata, ya que, como afirma Monreal, "al final es echarle imaginación".