El plan de Moncloa que Herrera no quiere "ni de broma", entre lo más leído de este lunes

Este no es un país para noctámbulos. Podría ser la película que filmáramos a partir de ahora o la última superproducción de La Moncloa y más. Restricciones a la movilidad nocturna y no toque de queda, que es lo que quiere que digamos el Gobierno, que saben ustedes que esta izquierda cuqui, esta cosa de toque de queda le suena mucho a Pinochet, para entendernos. Y la izquierda no toma medidas de carácter marcial. Son más guays que todo eso. Se inventan expresiones ortopédicas, eufemismos... No dicen desplome, dicen crecimiento negativo; no dicen restricciones, dicen nueva normalidad; y ahora en vez de toque de queda, restricciones nocturnas a la movilidad. Y el paro será desconexión de la vida productiva laboral. Y un gordo será persona con naturaleza física alternativa. Y así.

César Carballo, el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que ya alertó en 2017 sobre la llegada de una posible pandemia, visitó este sábado el plató de laSexta Noche y no tuvo dudas sobre cuál es la mejor acción para reducir el nivel de incidencia acumulada de contagios en España. Sus intervenciones en televisión son frecuentes, donde juega el papel de experto médico y donde critica con dureza muchas de las decisiones que el Gobierno ha ido tomando durante la gestión de la pandemia.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido cuestiones varias a cuatro alumnos de 15 años de la Escuela Teresina de Valladolid. Algo que jamás había hecho hasta ahora, ya que normalmente el ministro responde a las preguntas de los periodistas. ¿Cómo afronta liderar el Ministerio de Sanidad siendo filósofo? ¿Considera que era la mejor elección? ¿Si hubiese predicho el futuro hubiera aceptado ser ministro? Estas eran algunas de esas preguntas.

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

En este caso, las de la Seguridad Social, Don Carlos. Para que las cuentas cuadren hay que conseguir el empate entre ingresos y gastos, logrando el anhelado propósito del déficit cero. Ingresos igual a gastos y todos felices. E infelices si los gastos suman más que los ingresos porque las cuentas son insostenibles. Las cuentas de la Seguridad Social preocupan por más que nos digan que no hay problema. Esta semana veremos si las propuestas para la reforma de las pensiones encuentran luz verde.

Este domingo, el plató de 'Liarla Pardo' se inundó de críticas contra Fernando Simón, en concreto por parte de Francisco Marhuenda. Esto se debe a que el epidemiólogo, días antes de decretarse el Estado de Alarma, comunicó que la curva de contagios había entrado en fase de estabilización.

"Hay que hacer autocrítica. Yo ya estoy cansado de la extraña pareja, de estas irrupciones cada día de Illa y Simón, que un día dicen una cosa, al día la contraria...", confesó Marhuenda muy ofendido por su actitud. "Lo de Simón es delirante", agregó a la vez que redirigía todos sus ataques al experto.