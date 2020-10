La pregunta de un chico de 4º de la ESO con la que Salvador Illa queda en 'fuera de juego'

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido cuestiones varias a cuatro alumnos de 15 años de la Escuela Teresina de Valladolid. Algo que jamás había hecho hasta ahora, ya que normalmente el ministro responde a las preguntas de los periodistas. ¿Cómo afronta liderar el Ministerio de Sanidad siendo filósofo? ¿Considera que era la mejor elección? ¿Si hubiese predicho el futuro hubiera aceptado ser ministro? Estas eran algunas de esas preguntas.

"Estudié en su momento Filosofía y desde muy pronto me dediqué al ámbito de la gestión pública y de la política", respondía Illa. Además, afirmaba que ha aceptado diferentes responsabilidades. Una de ellas ha sido ponerse al frente de Sanidad. Una propuesta que, tal y como contaban nuestros compañeros de ABC, se lo propuso Sánchez sin "poder anticipar lo que sucederá".

El ministro aseguraba que no se arrepiente de haber aceptado el reto: "Las cosas han ido como han ido. No lo dudé y no me arrepiento. Lo desempeño lo mejor que puedo y sé". Illa también fue preguntado por la sensación que percibe en la calle ante la pandemia que estamos atravesando: "A veces hay un movimiento muy residual de 'antipolítica' que no ayuda mucho", aseguraba a los jóvenes.

Illa sobre el uso de mascarilla y la llegada de la vacuna: "Hay que vacunar primero a los más vulnerables"

Los alumnos también le manifestaban al titular de Sanidad su preocupación sobre los contagios en los centros educativos. Algo que intentaba apaciguar Illa, pidiéndoles responsabilidad: "No se deben hacer fiestas. Puedes verte con los amigos, pero en grupos reducidos y cuidando las medidas".

Sobre el uso de la mascarilla, Salvador Illa lanzó una advertencia: tendremos que usarla mucho tiempo. Asimismo, tampoco podía faltar la pregunta respecto a una ansiada vacuna contra la covid-19. "Cuando nos vacunemos lo haremos con seguridad y eficacia. El sentido común dice que hay que vacunar primero a las personas más vulnerables y después a aquellos que estés cerca de estos", indicó