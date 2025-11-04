El análisis de Marc Vidal, experto económico, sobre las elecciones que se celebran en Nueva York y señala a un candidato: "Prometer lo imposible puede resultar políticamente rentable"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en el programa Herrera en COPE, dentro de la sección 'Salida de emergencia' con Carlos Herrera, las claves de las elecciones que se celebran este martes en Nueva York. Según Vidal, la cuestión fundamental no es quién ganará, sino qué modelo de sociedad se va a decidir construir en la metrópoli estadounidense.

Un programa de gasto expansivo

El candidato favorito, Zohran Mamdani, definido como joven, musulmán y autodeclarado socialista, encarna una visión novedosa del municipalismo.

Su programa propone un gasto expansivo sin precedentes en la historia reciente de la ciudad, que incluye medidas como congelar alquileres, ofrecer guarderías universales gratuitas, transporte público gratuito y elevar el salario mínimo a 30 dólares por hora para 2030. Con estas propuestas, Mamdani apela directamente al malestar urbano y a la nostalgia de una ciudad accesible para la clase trabajadora.

El muro de la realidad fiscal

Sin embargo, el plan del candidato socialista se enfrenta a límites evidentes. Vidal ha explicado que los impuestos necesarios para financiar estas medidas dependen de Albany, sede del gobierno estatal, y de un clima político nacional donde Donald Trump ya ha advertido desde la Casa Blanca que "cortaría cualquier fondo federal si Nueva York no hace lo correcto".

A esta advertencia se suma que el techo de deuda de la ciudad está al límite. El propio controller, una especie de árbitro fiscal municipal, ha alertado de la falta de margen presupuestario hasta 2033. En este contexto, Marc Vidal ha sentenciado que "prometer lo imposible, pues puede resultar políticamente rentable, pero fiscalmente puede ser suicida".

Un dilema entre justicia social y sostenibilidad

El analista ha recordado que cuando los ciudadanos perciben derechos que luego no pueden cumplirse, "la frustración se convierte en fractura social", y ha señalado precedentes europeos similares. Entre ellos, el 'Mietten Deckel berlinés', que congeló los alquileres y fue anulado por inconstitucional, o la expansión del gasto en España, que multiplica el déficit sin atajar la desigualdad.

Para Vidal, Nueva York podría convertirse en el laboratorio de un viejo dilema contemporáneo: la tensión entre la justicia social y la sostenibilidad económica. Si Mamdani gana, ha concluido, "el experimento comenzará esta misma noche".