CaixaBank Banca Privada da un paso adelante y evoluciona hacia CaixaBank Wealth Management

Se trata de una marca que amplía el alcance de su propuesta de valor en gestión patrimonial

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura1:28 min escucha

El patrimonio gestionado por la banca privada en España superó el año pasado los 800.000 millones de euros, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior. En este contexto, CaixaBank Banca Privada da un paso adelante y evoluciona hacia CaixaBank Wealth Management, una marca que amplía el alcance de su propuesta de valor en gestión patrimonial.

Esta evolución se apoya en tres pilares fundamentales:

  •  Un equipo de gestores altamente especializado, con más de 15 años de experiencia media

  •  Tecnología avanzada para anticiparse a las necesidades del cliente

  • Solidez institucional como parte del Grupo CaixaBank

Una nueva etapa que refuerza el asesoramiento estratégico y optimiza la experiencia de cliente en un entorno cada vez más exigente.

Caixabank. Tú y yo. Nosotros.

