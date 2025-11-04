CaixaBank Banca Privada da un paso adelante y evoluciona hacia CaixaBank Wealth Management
Se trata de una marca que amplía el alcance de su propuesta de valor en gestión patrimonial
Publicado el
1 min lectura1:28 min escucha
El patrimonio gestionado por la banca privada en España superó el año pasado los 800.000 millones de euros, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior. En este contexto, CaixaBank Banca Privada da un paso adelante y evoluciona hacia CaixaBank Wealth Management, una marca que amplía el alcance de su propuesta de valor en gestión patrimonial.
Esta evolución se apoya en tres pilares fundamentales:
- Un equipo de gestores altamente especializado, con más de 15 años de experiencia media
- Tecnología avanzada para anticiparse a las necesidades del cliente
- Solidez institucional como parte del Grupo CaixaBank
Una nueva etapa que refuerza el asesoramiento estratégico y optimiza la experiencia de cliente en un entorno cada vez más exigente.
Caixabank. Tú y yo. Nosotros.