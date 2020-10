La recomendación del doctor Carballo contra el coronavirus que deja a todo el mundo helado: "Hay que hacerlo"

César Carballo, el médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid que ya alertó en 2017 sobre la llegada de una posible pandemia, visitó este sábado el plató de laSexta Noche y no tuvo dudas sobre cuál es la mejor acción para reducir el nivel de incidencia acumulada de contagios en España. Sus intervenciones en televisión son frecuentes, donde juega el papel de experto médico y donde critica con dureza muchas de las decisiones que el Gobierno ha ido tomando durante la gestión de la pandemia

Carballo es actualmente uno de los médicos más prestigiosos de nuestro país, especialmente por sus constantes valoraciones de las medidas adoptadas por Gobierno y comunidades en diversos medios de televisión.

El doctor ha reconocido en el programa que “no estamos recuperándonos”. Ya lo decía el doctor en agosto: “No íbamos bien y había que tomar medidas, pero no podemos esperar tres meses para aplanar la curva”. Carballo ha lanzado un mensaje preocupante de cara al futuro: “Es hora de hacer un confinamiento severo de 14 días para disminuir la incidencia acumulada de golpe”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a comparecer esta semana con un mensaje institucional, como ya hacia durante los peores meses de la pandemia de la covid-19, para alertar de que “vienen meses muy duros” y ha marcado un objetivo claro a la población española: “Lograr una incidencia acumulada de 25 casos por cada 100.000 habitantes”.

Sobre este objetivo César Carballo cree que "probablemente no lleguemos a bajar la incidencia a 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, pero sí nos da la posibilidad de que se recuperen los hospitales, tomar otro tipo de estrategias y crear un horizonte temporal", que además ha querido señalar un ejemplo de un país como Israel que “acaba de salir de su segundo confinamiento y les ha ido bien".

La duda de César Carballo con la médida del toque de queda

El doctor ha admitido que, en estos momentos, "lo único que sabemos que funciona es el confinamiento". Asimismo Carballo ha criticado y puesto en duda el toque de queda que muchas comunidades autónomas están pidiendo al Gobierno. “No creo que sea una medida eficaz en un país como España con la condiciones y características particulares que se cumplen aquí”. Y ha recordado: "No es el confinamiento lo que mata la economía, sino la incertidumbre".

En el mismo programa, laSexta Noche, otro médico, Julio Mayol, director del Hospital Clínico de San Carlos, opinaba en la misma linea de César Carballo: “Podemos aplanar un poco la curva, sólo para que el sistema sanitario no colapse. Pero esto no soluciona el problema”.