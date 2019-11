El perro que resultó ser un dingo o la entrevista de Herrera a Abascal, entre lo más leído en COPE.es

1- Encuentran un "perrito" abandonado en el patio de una casa y las pruebas de ADN dejan a todos boquiabiertos

Una mañana, una mujer del estado australiano de Victoria se despertó con una sorpresa. En el patio trasero del jardín de su casa, un cachorrito de perro lloraba y se escondía, ella no sabía muy bien de qué. El descubrimiento sorprendió al pequeño pueblo de Wandiligong, de apenas 300 habitantes, poco habituado a descubrimientos de este tipo. Todos se movilizaron para cuidar de este cachorrito de perro, que parecía haber sido lanzado desde el aire por algún águila u otro animal volador. Después de cuidar de él durante 24 horas, los vecinos decidieron llevarlo al veterinario La clínica veterinaria decidió realizar una prueba de ADN al animal para tratar de descubrir a qué raza pertenecía el cachorrito, y el resultado dejó a todos boquiabiertos: el animal no era un perro doméstico, sino un dingo, un tipo de cánido australiano en peligro de extinción.

2. La lección del padre de Marta del Castillo a Aitor Esteban por negarle el saludo a Espinosa de los Monteros

El debate electoral de portavoces organizado por RTVE dejó muchos titulares, pero sin duda hubo un gesto que captó la atención de todos los focos una vez terminado el mismo. La tensión entre el representante del PNV, Aitor Esteban, y el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, fue palpable a lo largo de todo momento. Tanto fue así, que al final, Esteban rechazó la mano tendida de Espinosa de los Monteros una vez terminado el debate. Tanta polémica generó el no saludo de Aitor Esteban que su partido, el Partido Nacionalista Vasco, salió en defensa de su portavoz y aprovechó la ocasión para atacar a Vox, calificándoles como "franquistas".

3. La feminista Leticia Dolera llama "racista" a Vox y las redes sociales le responden así

La actriz feminista Leticia Dolera se ha mostrado en las redes sociales muy activa en las últimas horas para arremeter contra programa de Vox y más concretamente contra su presidente, Santiago Abascal. Para ello, la popular actriz aludió a las declaraciones que el dirigente de Vox realizó durante su paso por ‘El Hormiguero’ hace unas semanas: “Si hay un niño al que no quiere nadie y lo adoptan homosexuales, yo lo aplaudo”. Unas declaraciones que Dolera ha sacado a colación después de que el representante del partido en un debate emitido en la televisión catalana TV3 afirmara que Vox no es una formación homófoba.

Los usuarios de las redes sociales no han pasado por alto estas duras acusaciones vertidas por la también guionista y activista feminista. Muchos de ellos han afeado a Leticia Dolera que desconozca el programa real de Vox de cara a las elecciones del diez de noviembre: "Uno de los puntos de Vox es dejar de daros subvenciones y me parece muy bien", tuitea uno de ellos.

4. Carta abierta de un exjugador a Riqui Puig: "Parece que eres el único jugador que recibe patadas"

Riqui Puig es una de las grandes perlas del Barcelona.Cordon Press

El exfutbolista ecuatoguineano con nacionalidad española, Jacinto Elá publicó en sus redes sociales una carta dirigida a la joven perla azulgrana, Riqui Puig, tras las últimas duras entradas sufridas. Así comienza la misiva;

Hola Riki,

Te escribo esta carta porque desde hace unos meses te he visto quejándote de que recibes muchas patadas en Segunda B. No solo tú, muchos periodistas están criticando el trato que recibes parece que eres el único jugador que recibe patadas. Como no he visto que nadie te ha dado (en público) otro punto de vista, me he animado.

La verdad es que me sorprende que un jugador con tu proyección y talento, en un par de meses de campeonato, haga este tipo de declaraciones. Imagino que ya eras bueno antes de llegar al Barcelona B (y tontear con el primer equipo), no creo que lo hayas tenido siempre fácil.

5. Abascal, en COPE: "Después del 10-N hay más papeletas para un acuerdo del 'tricentrito' de PP, Cs y PSOE"

Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha criticado este jueves en 'Herrera en COPE' al diario El País por un editorial en el que afirmaba que su ideario es "incompatible con los valores constitucionales". En este sentido, el dirigente ha dicho que la cabecera practica un "periodismo militante que pretende decretar una alerta antifascista" contra ellos.

Sobre el veto a diferentes medios de comunicación como el periódico de Prisa o el digital El Español de Pedro J. Ramírez, Abascal ha dicho que su formación diferencia "a quienes actúan como periodistas y a quienes están actuando como activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda".

El dirigente ha dicho que es "extraordinariamente prudente" ante las encuestas, que sitúan a la formación como tercera fuerza política tras las elecciones del domingo, aunque están notando "una gigantesca adhesión por los lugares de España por los que pasamos". Abascal ha dicho que "el 28 de abril se quiso dibujar la idea de que Vox era flor de un día", pese a irrumpir en el Congreso con 24 diputados.