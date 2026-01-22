"Solo el 16 por ciento del gasto anual de España en AVE, entre el 2018 y el 2022, se destinó al mantenimiento de las infraestructuras ya operativas"

El reciente accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha puesto el foco sobre la inversión en la red ferroviaria española. El ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en que la inversión es suficiente y ha desvinculado este aspecto del siniestro, un debate que ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el comunicador Ángel Expósito.

Puente ha defendido su gestión, asegurando que los controles se han cumplido. "Una inspección pasada el 5 de noviembre, visual, no detecta ningún problema en ese punto", ha detallado, añadiendo que se realizaron más pruebas en enero. Para el ministro, "falta de control no ha sido" y el mantenimiento de la vía es "demostrable".

El desfase entre inversión y pasajeros

A pesar de las declaraciones del ministro, los datos revelan un importante desajuste. Mientras Puente resalta que desde 2017 "la inversión ferroviaria se ha triplicado", pasando de 1.700 a 5.000 millones de euros, las cifras de la alta velocidad cuentan una historia distinta. Desde la liberalización del sector, los fondos de Adif se han duplicado de 1.200 a casi 2.500 millones de euros, pero los pasajeros del AVE se han más que triplicado, pasando de 13 a más de 40 millones.

Europa Press El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz

Esta situación se encuentra lejos del pico de inversión de 11.000 millones de euros que se alcanzó en 2009. Un dato clave proviene del último informe ferroviario de la Unión Europea, que señala que "solo el 16 por 100 del gasto anual de España en AVE" entre 2018 y 2022 se destinó al "mantenimiento de las infraestructuras ya operativas". Así, el debate sobre la inversión en infraestructuras ferroviarias en España sigue siendo un tema de máxima actualidad.

Cuestión de credibilidad

En las 'Clases de Economía de La Linterna', la experta y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado la intervención del ministro. Su primera impresión es que Puente evita asumir responsabilidades: "él se intenta exculpar de todo todo el rato, él no tiene la culpa de nada y, por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad".

Este gobierno es que en general tiene un problema de credibilidad"

García de la Granja sostiene que el Ejecutivo sufre un "problema de credibilidad". "Este gobierno es que en general tiene un problema de credibilidad", ha declarado, argumentando que "han cambiado tantas veces de opinión, han mentido tanto, que que que es muy difícil creerle". Esta percepción es compartida por Ángel Expósito, quien ha apuntado la sensación ciudadana de que "digan lo que digan, te la están colando".

EFE Óscar Puente en un momento de la rueda de prensa sobre el accidente de Adamuz

Respecto al accidente de Adamuz, la economista ha criticado que Puente "no ha aclarado nada" y en su lugar ha sugerido posibles fallos en los materiales del tramo. García de la Granja ha señalado que esto podría apuntar a la licitación de la "era Ávalos", pero al hacerlo, "está alargando las dudas, como si aquí nos encontráramos ante una cosa rarísima que de repente da la cara".

Petición de dimisión

La situación ha derivado en peticiones de responsabilidad política. Tras producirse "cuatro accidentes ferroviarios en cinco días", uno de ellos de carácter grave, García de la Granja ha sido categórica en su valoración sobre la figura del ministro.

Este señor tiene que dimitir, porque el responsable desde hace 2 años es él"

La petición de dimisión se fundamenta en su tiempo en el cargo. "Este señor tiene que dimitir, porque el responsable desde hace 2 años es él", ha sentenciado la directora de 'Mediodía COPE', poniendo de relieve el debate sobre el gasto público e inversión en infraestructuras, un asunto complejo considerando que España decidió utilizar un préstamo de 60.500 millones para infraestructuras en el pasado.