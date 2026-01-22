Diego Martín, secretario general de SEMAF: "Veníamos informando de muchas carencias y muchas deficiencias, parece ser que solo después de que haya víctimas mortales tienen en cuenta nuestros reportes"

El secretario general de SEMAF, Diego Martín, ha asegurado en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito que el sector ferroviario vive 'uno de los momentos más duros' tras el último accidente mortal. Martín ha sido contundente al afirmar que el sindicato venía 'informando de muchas carencias y muchas deficiencias' y ha lamentado que 'parece ser que solo después de que haya víctimas mortales tienen en cuenta nuestros reportes'.

El representante de los maquinistas ha calificado como 'un poco insultante' el uso de términos como 'sufrimiento emocional' para describir la reacción del colectivo. Ha defendido que cuando exigen que se cumplan los 'estándares de seguridad', no lo hacen por ellos, sino por todos los viajeros, ya que como servidores públicos su deber es 'garantizar la seguridad' de todas las personas.

Huelga general en el sector

Ante esta situación, SEMAF ha convocado jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el sector, incluyendo la empresa pública y las empresas privadas. Martín ha señalado que otras organizaciones sindicales se han sumado, convirtiéndola en una 'huelga sectorial', y ve 'extraño' que se pueda desconvocar sin reuniones previas y acuerdos firmes.

EFE Vista del lugar del accidente de los trenes que colisionaron ayer domingo cerca de Adamuz

Crónica de un siniestro anunciado

El secretario general ha confirmado la sensación de que 'era evidente que cualquier día iba a pasar algo'. Según ha explicado, desde el sindicato ya se habían emitido informes sobre deficiencias y, de hecho, como se ha conocido, maquinistas advirtieron a Renfe que había peligro horas antes del accidente mortal, lo que pone de manifiesto la falta de atención a sus advertencias.

Por todo ello, SEMAF ha anunciado que se personará 'en todos los procedimientos judiciales que están abiertos' para exigir 'responsabilidades legales'. La organización actuará tanto en nombre propio como a través de los afectados y sus familiares, acompañando la investigación técnica con una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

La inversión, a debate

Martín ha apuntado a que el problema de fondo es la racionalización de la inversión. 'Hemos estado 15 años como país invirtiendo en nueva construcción de líneas de alta velocidad' y, a su juicio, 'nos hemos olvidado un poco de la vía convencional'. Este abandono ha provocado, según denuncian desde el sector, que la entrada de nuevos operadores ferroviarios haya multiplicado el desgaste de las vías.

Sobre la situación específica de Rodalies de Cataluña, ha calificado de 'bastante extraño' que el propio ministro reconozca la 'infrafinanciación' cuando es su responsabilidad. Ha matizado que Cataluña 'ha recibido financiación', en ocasiones superior a la de Madrid, pero el problema radica en 'en qué se destina ese dinero' y en la 'desinversión generalizada' que sufre la red convencional en toda España.

EFE Imagen de recurso de un tren de Rodalies

Respecto al traspaso de competencias en Cataluña, efectivo desde 2010, Martín considera que no ha solucionado el problema. En su lugar, 'lo que ha habido es una descoordinación total entre administraciones', lo que repercute en el servicio a pesar de acuerdos puntuales como el que permitió que el pasado viernes se restableciera el servicio en Rodalies.

Pese a la gravedad de la situación, Diego Martín ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los usuarios. 'El ferrocarril es un medio de transporte seguro', ha afirmado, apoyándose en los datos y las estadísticas. Además, ha garantizado que 'ya estaremos los profesionales para velar por la seguridad de los usuarios, además de la nuestra'.