Abascal, en COPE: "Después del 10-N hay más papeletas para un acuerdo del 'tricentrito' de PP, Cs y PSOE"

Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha criticado este jueves en 'Herrera en COPE' al diario El País por un editorial en el que afirmaba que su ideario es "incompatible con los valores constitucionales". En este sentido, el dirigente ha dicho que la cabecera practica un "periodismo militante que pretende decretar una alerta antifascista" contra ellos.

Sobre el veto a diferentes medios de comunicación como el periódico de Prisa o el digital El Español de Pedro J. Ramírez, Abascal ha dicho que su formación diferencia "a quienes actúan como periodistas y a quienes están actuando como activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda".

El dirigente ha dicho que es "extraordinariamente prudente" ante las encuestas, que sitúan a la formación como tercera fuerza política tras las elecciones del domingo, aunque están notando "una gigantesca adhesión por los lugares de España por los que pasamos". Abascal ha dicho que "el 28 de abril se quiso dibujar la idea de que Vox era flor de un día", pese a irrumpir en el Congreso con 24 diputados.

El dirigente se ha referido también a la socialista Adriana Lastra, que en un mitin en Asturias los llamó "fascistas". En este sentido, ha dicho que aunque no le afectan sus declaraciones, tienen "consecuencias políticas y sociales", como "agresiones contra personas de Vox en Barcelona y Vizcaya".

Abascal ha dicho que Vox comparte "con otros movimientos una preocupación ante la inmigración descontrolada", lo que ha hecho que se produzcan "transvases de votos desde la izquierda" a Vox.

"Nosotros en España estamos siendo pioneros a la hora de defender unas fronteras seguras", ha señalado. A su juicio, "la izquierda lleva mucho tiempo convencida de su superioridad moral y había decretado que todos los debates estaban cerrados, pero ha llegado Vox y ha abierto los debates y saltan todas las alarmas".

En lo que respecta a las declaraciones de Sánchez, que en una entrevista dijo que la Fiscalía depende del Gobierno, Abascal ha dicho que "es una afirmación sorprendente y peligrosa". En este sentido, ha señalado que "el Gobierno se escuda en los jueces" y no utiliza la Abogacía del Estado "para presentar una querella por rebelión" contra Torra que, según sus palabras, está "en complot con grupos terroristas".

Precisamente, sobre el sumario de la Operación Judas, que revela la vinculación del Govern en la estrategia violenta de los radicales de proclamar de nuevo la república catalana, Abascal ha dicho que "Torra es el capo de los CDR", por lo que "no puede estar ni un minuto más sentado en la Generalidad".

Abascal ha dicho que "puede que los colegios sean ocupados" y los independentistas impidan el derecho de voto en las elecciones del domingo en Cataluña.

El presidente de Vox ha dicho que Cs "se ha caracterizado por ser un partido imprevisible". También ha subrayado que cree que "hay más papeletas para que después del 10-N se produzca un acuerdo del 'tricentrito', es decir, de lo que representan el PP, Cs y el PSOE porque comparten muchas políticas en materia de memoria histórica, de ideología de género o de defensa cerrada del Estado de las Autonomías". Por eso, ha dicho que "el acuerdo más factible es ese", pero Vox "de ninguna manera va a facilitar un Gobierno del PSOE o en el que participe el PSOE".

Abascal también ha dicho que la derecha ha tenido "miedos durante toda la democracia y complejos" y ha criticado que a Podemos no se le califique como partido "extremo". "A mí no me han visto levantar un brazo, en cambio, al señor Iglesias le hemos visto levantando el puño".

En este sentido, ha concluido que Vox está haciendo "una contribución a que España sea hoy un poco más plural".