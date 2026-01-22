Yago Rodríguez, experto internacional: "Rusia no va a alcanzar sus objetivos iniciales de la guerra, pero Ucrania va a tener que ceder cosas muy importantes"

El Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza) se ha convertido en el epicentro de las negociaciones para buscar una salida a la guerra en Ucrania. Con la presencia de líderes mundiales y con Donald Trump como gran protagonista, los esfuerzos diplomáticos se intensifican. En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito ha analizado las últimas novedades con Yago Rodríguez, director de The Political Room, y Felipe Debasa, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.

Aprovechando su viaje a Suiza, Trump se ha reunido con Zelenski en un encuentro que el propio presidente de Ucrania ha calificado como positivo. Tras la cita, Zelenski anunció una inminente reunión trilateral en Emiratos Árabes: "Mi equipo se reunirá con el equipo estadounidense, en la que creo que será la primera reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos". Este encuentro a tres bandas con Rusia se produce mientras un enviado de la Casa Blanca viaja a Moscú para verse con Putin.

La encrucijada de Ucrania

Mientras la diplomacia avanza, la situación sobre el terreno sigue siendo dramática. El alcalde de Kiev ha informado de que cerca de 3.000 viviendas continúan sin calefacción con temperaturas previstas de hasta 9 grados bajo cero. A pesar de los problemas con la luz y la calefacción, los ciudadanos intentan seguir adelante. "Seguimos trabajando. Si no hay ataques tan fuertes como tuvimos hace poco, hay horarios de la luz y podemos organizar nuestra vida según estos horarios", relata Olena, una ciudadana ucraniana en Kiev.

EFE Una foto proporcionada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), estrechando la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante su reunión al margen de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), en Davos.

Sin embargo, la desconfianza hacia cualquier negociación con Moscú es profunda entre la población. La propia Olena, cuyo hijo lucha en el frente, asegura que nadie se fía de Rusia. Para ella, las reuniones son "juegos, son bailes para no ofender a una persona, para que no se ofenda Trump", y añade una sentencia contundente sobre la fiabilidad de los pactos con el Kremlin: "Como sabemos que los acuerdos con Rusia no valen ni el papel con la que están escritos".

El análisis de los expertos

Yago Rodríguez, director de The Political Room, explica en 'La Linterna' que el invierno "es igual de destructivo para las dos partes". El experto señala que las nuevas tecnologías, como los drones con cámara térmica, detectan con mayor facilidad a los soldados por el contraste de temperatura, lo que dificulta la protección. Esto, combinado con la ausencia de grandes asaltos terrestres, hace que el frío perjudique a ambos bandos, y en particular a Ucrania por la vulnerabilidad de sus infraestructuras.

Escucha el tema del día Reunión Trump - Zelenski, ¿qué está pasando en Ucrania? El tema del día Escuchar

Rodríguez atribuye la falta de avances rusos a la resistencia ucraniana: "Ante todo, la realidad es que Ucrania resiste", afirma. Sostiene que la moral de combate y la voluntad de luchar del ejército ucraniano han sido fundamentales para frenar las ofensivas. Además, destaca que el apoyo exterior, desde el suministro de armamento y la provisión de inteligencia hasta el sostenimiento financiero por parte de la Unión Europea, ha sido clave para la supervivencia del estado ucraniano.

En cuanto a las debilidades de Rusia, el analista apunta directamente a las finanzas. El estado ruso, muy dependiente de los ingresos por hidrocarburos, sufre el impacto de las sanciones al petróleo, que han reducido el precio del barril. "Realmente están teniendo problemas financieros muy serios", asegura Rodríguez, explicando que el gasto en defensa ya supera ampliamente al gasto social en el país.

Rusia no va a alcanzar sus objetivos iniciales de la guerra, pero Ucrania va a tener que ceder cosas muy importantes"

El tablero geopolítico

Felipe Debasa, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, considera que la reunión a tres bandas es "muy importante" y "un paso significativo para que mañana pudiera comenzar a verse ya lo que es el principio del fin". Sin embargo, advierte sobre el papel de la Unión Europea en este nuevo escenario. Parafraseando a Churchill, describe a la UE como un "viejo elefante herido" sobre el que recaen todos los ataques mientras otros actores redibujan el mapa geopolítico.

Alamy Stock Photo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski

Sobre la espinosa cuestión territorial, Debasa cree que se pueden explorar "escenarios alternativos" a una cesión formal, como protocolos de actuación o instalación de bases. La clave, según él, es que tanto Zelenski como Putin necesitan presentarse como victoriosos. A su juicio, como expone en otro análisis para COPE, la guerra terminará porque "el presidente Trump está empeñado en que esto acabe ya, y rápido".

El profesor destaca también un cambio en la postura de Zelenski, que "ha abandonado las ideas de juntarse más a la Unión Europea y se ha echado literalmente en brazos de Estados Unidos y de Trump". Este movimiento se hace evidente en Davos, donde el presidente ucraniano ha dejado claro quién es su principal aliado, en línea con la visión de Trump de que el nuevo orden mundial debe girar en torno a Rusia, Estados Unidos y China.

La reflexión final llega de la mano de Luis del Val, quien subraya la obligación de no olvidar el conflicto: "Ucrania es Europa. Y Putin es un amenazador de la paz mundial". Del Val advierte contra la indiferencia europea y las intenciones de Trump de debilitar la Unión Europea, una acción que, en su opinión, solo fortalecería a Rusia. "A Putin le dan igual los soldados rusos que mueran. A Zelenski, la muerte de los soldados ucranianos le duelen", concluye, dibujando la cruda realidad humana tras las estrategias geopolíticas.