La feminista Leticia Dolera llama "racista" a Vox y las redes sociales le responden así

La actriz feminista Leticia Dolera se ha mostrado en las redes sociales muy activa en las últimas horas para arremeter contra programa de Vox y más concretamente contra su presidente, Santiago Abascal. Para ello, la popular actriz aludió a las declaraciones que el dirigente de Vox realizó durante su paso por ‘El Hormiguero’ hace unas semanas: “Si hay un niño al que no quiere nadie y lo adoptan homosexuales, yo lo aplaudo”. Unas declaraciones que Dolera ha sacado a colación después de que el representante del partido en un debate emitido en la televisión catalana TV3 afirmara que Vox no es una formación homófoba.

Leticia Dolera no se quedó únicamente en aquellas palabras emitidas por el presidente nacional de Vox, sino que además acusó en su cuenta oficial de Twitter a Abascal de racista y de criminalizar a los inmigrantes: “También dijo que no era un partido racista. Supongo que no sabe que en su partido criminalizan y mienten sobre la inmigración sistemáticamente. Inventándose datos sobre agresiones sexuales, gastos en sanidad y demonizando a los menores extranjeros no acompañados”.

Los usuarios de las redes sociales no han pasado por alto estas duras acusaciones vertidas por la también guionista y activista feminista. Muchos de ellos han afeado a Leticia Dolera que desconozca el programa real de Vox de cara a las elecciones del diez de noviembre: "Uno de los puntos de Vox es dejar de daros subvenciones y me parece muy bien", tuitea uno de ellos.

Por otro lado, algunos incluso tachan de hipócrita la posición de la actriz, a la que retan a acoger MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) en su domicilio.

¿por qué no te molestas un poco en enterarte bien el programa de VOX ? entiendo que los del cine esteís molestos con VOX, pero uno de sus puntos es dejar de daros subvenciones y me parece muy bien, si hubiera cine español de calidad todavía.VOX extrema necesidad. — Javier (@Javier28236289) November 6, 2019

Los datos no mienten, los inmigrantes delinquen más.



Ahora bien, la razón no es que sean de otra raza. Si no otros factores. — Ricres (@Ric7real) November 6, 2019

Chochi por qué mientes??? Jajaja!!!

No fumes porros tan temprano... — Sergio (@delValleSergio) November 6, 2019

Llevate a un mena a tu casa y nos lo cuentas farsante — El ojo de la aguja (@halicarnaso5) November 6, 2019

Por otro lado, los comunicadores de COPE no han querido dejar pasar la ocasión para analizar la figura de Santiago Abascal. El comunicador de 'La Tarde', Fernando de Haro, cree que el candidato de Vox ha conseguido consolidarse a pesar de que "parecía que iba a ser la flor de un día" también le achaca que es "poco aceptable" cuando habla de inmigración y "poco realista" cuando habla de acabar con el Estado autonómico. "No tiene nada que ver con los populismos italianos".

Para Pilar Cisneros, Abascal es un político sin complejos y muy agresivo: "Esta actitud le favorece de cara a un electorado que según las encuestas no para de crecer".

Antonio Herraiz ha analizado que Santiago Aascal tiene mucho que ganar y poco que perder. "Está disfrutando de su particular efervescencia, pero, como el primer amor, todo lo que ha subido hasta el máximo nivel, también baja. Cuando vaya bajando ahí es cuando comprobaremos el verdadero músculo de Santiago Abascal"

Marta Ruiz, de 'Mediodía' cree que es el candidato que tiene que ver si sus votos son el fruto del enfado de un electorado o es un voto fiel que se mantiene en esta segunda ocasión.

Cristina López Schlichting analiza la subida del candidato de Vox en las encuestas: "Entre los jóvenes tiene tirón. Sin llegar a posibilidades de gobierno, puede mepezar a desempeñar un rol en el Congreso"

Para Ángel Expósito, Santiago Abascal es el principal beneficiado de todo el problema de la violencia de toda la crisis del procés en Cataluña". "Está provocando en un montón de españoles una acción-reacción".

