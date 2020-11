La opinión de Herrera sobre la Navidad que planea el Gobierno, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Y el caso es que, oiga, tenemos o nos han dicho cómo cree el Gobierno, que luego tendrá que negociar con el Consejo Interterritorial de Salud y cada comunidad autónoma aplicarlo en función de su realidad, el Plan General de lo que va a pasar en Navidad. El Plan General es que se podrán reunir un máximo de seis personas en las celebraciones. Nochebuena. Usted dice: “Es que en casa somos más de seis. Tengo que echar dos hijos a la calle”. No, no, los que convivan y son más de seis, pues ya están en su casa, lo que no puede es venir nadie más. Y los que sean cuatro, pues pueden invitar a dos. El toque de queda en Nochebuena y en Nochevieja se lleva desde la 01:00 hasta las 06:00, es decir, a la 01:00 todo el mundo en casa y a partir de las 06:00 el que quiera salir a la calle, que se vaya.

El doctor César Carballo es uno de los expertos médicos que nos deja esta pandemia. Y este martes ha vuelto a lanzar uno de sus comentarios contra el Gobierno acerca de las últimas noticias que estamos conociendo acerca de la covid-19, y que él siempre ha querido cuestionar el optimismo denotado por el Gobierno.

Carballo es médico adjunto al departamento de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, además de analista en diversos medios de comunicación. En esta ocasión el medio que ha utilizado para manifestarse han sido las redes sociales, donde ha querido hacer una reflexión después de conocer los datos de la covid-19 en España y en una semana, además, que hemos conocido el Plan de Vacunación para España.

Luis Alejandre, Exjefe del Estado Mayo del Ejército, ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE para analizar esta concesión del Gobierno tras su acuerdo con el PNV: "Cuando me lo han dicho no me lo creía. La enmienda está sacada con nocturnidad y alevosía por el PNV. Ahora me pregunto que si son tan importantes estás viviendas ecológicas, por qué no ofrecen unas nuevas instalaciones a este histórico regimiento en San Sebastián, como dice la ministra que su presencia en la ciudad está garantizada y no es negociable".

En cuanto al papel del PNV en esta decisión, Alejandre no duda que es una decisión claramente política: "El objetivo es claramente político. Si acusamos a veces al PNV que viene a Madrid a trincar y que Bildu viene a Madrid a reventar el régimen, en el fondo aquí coinciden los dos. Los dos tienen objetivos comunes que han ido disimulando más o menos, o ahora que hay un pulso con el Gobierno para ver a quién quiere más. Aquí es donde desde mi dolor veo que vivimos en un estado fallido con un Congreso que cuenta con fuerzas que no tienen ningún peso moral".

Norma Duval fue una de las concursantes estrella del programa 'Mask singer' un fenómeno en nuestro país que nos ha hecho descubrir los talentos ocultos de grandes personalidades o recordar a los que siempre estuvieron allí. Ese es el caso de Norma Duval, que ha reaparecido en televisión con un inesperado detalle: su aspecto físico.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas todavía no han alcanzado un acuerdo sobre las medidas restrictivas deseables para Navidad debido al coronavirus. “Vamos a ver si llegamos a un acuerdo la semana que viene. Estamos trabajando en ello”, se ha excusado al respecto el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Illa también ha querido dejar claro que el documento para el que se busca el consenso entre territorios es una guía de “recomendaciones”. Por lo tanto, no será algo que las Comunidades tengan que cumplir a rajatabla: también habrá cogobernanza en esta ocasión.