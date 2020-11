El preocupante cambio físico de Norma Duval por el que ha tenido que dar explicaciones: "Yo me sorprendí"

Norma Duval fue una de las concursantes estrella del programa 'Mask singer' un fenómeno en nuestro país que nos ha hecho descubrir los talentos ocultos de grandes personalidades o recordar a los que siempre estuvieron allí. Ese es el caso de Norma Duval, que ha reaparecido en televisión con un inesperado detalle: su aspecto físico.

Norma Duval, en 'Mask singer'

‘Mask singer’ se ha convertido en todo un fenómeno de masas y en uno de los programas más vistos de la televisión en la actualidad. El formato ha calado hondo en los espectadores y triunfa en las redes sociales, donde cada miércoles por la noche se acumulan miles de mensajes intentando adivinar qué famosos se esconde tras cada máscara. Las quinielas están abiertas y por el momento muy pocos han acertado quiénes eran los desenmascarados, aunque algunos como Roberto Leal o Eva González sí acertaron que detrás del pulpo se escondía Pepe Navarro.

Pero esta vez la protagonista es Norma Duval, que se escondía detrás del unicornio y que conquistó a todos con su vocecita y los giros que daba en el plató con el disfraz puesto. Pero cuando se quitó la careta, costó reconocerla porque tenía la cara hinchada y los ojos más rasgados de lo habitual. Mucho se especuló con unas operaciones estéticas que se habría realizado al estar tanto tiempo desaparecida de la vida pública y ahora ha sido ella misma quien ha explicado el motivo de esa hinchazón en la cara.

Norma Duval explica su cambio radical de imagen

“Hola a todos. Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer, mi cara estaba inflamada pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto”, ha aclarado Norma Duval en su perfil de Instagram. Y es que se había hablado de unos retoques estéticos en su rostro y se había asegurado también en redes sociales que se había sometido a alguna intervención quirúrgica para parecer más joven. Pero nada más lejos de la realidad.

“También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las máscaras. Pues se equivocan, somos nosotros y la prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor, el peso de la propia cabeza del Unicornio y añadida mi claustrofobia me ocasionaron esa reacción de inflamación. Un placer mi paso por el programa”, ha añadido, dejando claro que ese cambio de imagen que experimentó se debía al tiempo de espera tras la máscara que te impide ver la luz y respirar correctamente.

No hay actores tras las máscaras

Con estas palabras, Norma Duval ha desvelado uno de los secretos mejor guardados del programa y una de las preguntas que más se hace la gente en las redes sociales con el hashtag del programa. ¿Son actores las personas que se esconden tras las máscaras antes de quitársela? Muchos piensan que los famosos no pueden aguantar tanto tiempo escondidos tras esos disfraces, que mientras salen al escenario no son ellos al estar sus voces grabadas o que el programa no puede asumir los cachés para pagar a tantos famosos durante tantas horas de grabación. Pero Duval ha dejado claro que eso no es así y que son ellos en todo momento, despejando todas las dudas que habían surgido durante la emisión de las tres primeras entregas del programa más exitoso de la televisión.