Herrera: "Como en las tragaperras, a 'Su Sanchidad' le apoyan los Presupuestos en raya Bildu, PNV y ERC"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es 25 de noviembre, estamos a un mes vista del día de Navidad y a un mes vista del día de Navidad sabemos las cositas de cómo es el día de Navidad, alguna idea que ahora se lo voy a explicar. Seguramente esto le importra a usted hasta incluso más que los Presupuestos, pero lo que nos importa a todos son las 537 vidas que ayer se llevó la covid-19 por delante, el coronavirus.

Los datos de los martes suelen ser más amplios que los de los demás días porque es verdad que los rezagados del fin de semana se incorporan, pero no deja de ser una barbaridad difícil de soportar, imposible de aceptar. Ya les dijimos que esta dinámica iba a pasar: bajan los contagios de forma sostenida, pero los fallecimientos suben batiendo récords. Tardaremos unos cuantos días en ver trasladada a los fallecimientos la cifra más baja de contagios. Y ahí seguimos.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Y el caso es que, oiga, tenemos o nos han dicho cómo cree el Gobierno, que luego tendrá que negociar con el Consejo Interterritorial de Salud y cada comunidad autónoma aplicarlo en función de su realidad, el Plan General de lo que va a pasar en Navidad. El Plan General es que se podrán reunir un máximo de seis personas en las celebraciones. Nochebuena. Usted dice: “Es que en casa somos más de seis. Tengo que echar dos hijos a la calle”. No, no, los que convivan y son más de seis, pues ya están en su casa, lo que no puede es venir nadie más. Y los que sean cuatro, pues pueden invitar a dos. El toque de queda en Nochebuena y en Nochevieja se lleva desde la 01:00 hasta las 06:00, es decir, a la 01:00 todo el mundo en casa y a partir de las 06:00 el que quiera salir a la calle, que se vaya.

QUÉ SE PUEDE HACER EN NAVIDADES

Aquí hay varias preguntas que nos hacemos: Si yo me voy a casa de Manolito a pasar la Nochebuena, ¿me tengo que ir a la una menos algo o me puedo quedar hasta las 06:00 de fiesta, por ejemplo? Pues, hombre, pues si usted está ya ahí, pues me imagino que se podrá quedar de fiesta. Si, desde luego, tiene que volver a su casa, tiene que salir antes de la 01:00, así que las cenas de Nochebuena van a ser merienda-cena prácticamente. Se recomienda no hacer encuentros con amigos, lo típico de antiguos alumnos, clubes deportivos, comidas de empresa... Y si se hacen seis personas de máximo y a ser posible en terrazas, con los calentadores que uno quiera, pero en terazas.

¿Qué pasa con los estudiantes que viajan de ciudad en ciudad? Los que están estudiandio en Granada y quieren irse a Barcelona, que es donde está su familia, o al revés. Pues, hombre, no,te veas con mucbas personas los días previos a viajar. Cabalgatas, no es recomendable. Hay algunos que quieren hacer cabalgatas estáticas, yo no sé lo que es eso porque si es cabalgata no es estática.

El Gobierno se pone de perfil, lo deja todo en recomendable o no recomendable y que sean luego las comunidades autónomas las que pongan la prohibición. Y si las autonomías lo dejan como están, esto puede ser un poquito la 'Casa de Tócame Roque', pero, en fin...

EL PLAN DE VACUNAS DEL GOBIERNO

Luego el asunto de la vacunación tiene su análisis también porque aquí hay que decir que ya se ha demostrado que el optimismo de Sánchez del domingo, a eso hay que restarle mucho IVA. Y no solo porque todavía no haya vacunas oficialmente aprobadas, es que en el caso de que las vacunas estén para enero, el Gobierno solo ha concretado el plan para el 5% de la población, para una serie de grupos de población: ancianos y trabajadores de redidencias, personal sanitario de primera línea, socio sanitario y grandes dependientes.

Aquello de que en junio todos vacunados y felices... Bueno, eso lo puede decir este en las apariciones estas pelmas que tiene los domingos por la tarde, que se ve que no tiene otra cosa que hacer y pretende que no la tengamos los demás, pero luego viene la realidad. Y la realidad te devuelve a lo que te devuelve.

Y, bueno, verán ustedes, lo que sí tiene a esta hora garantizado el Gobierno no son las vacunas, son los Presupuestos. Le dejan su semana grande. Ha sido como en las tragaperras cuando te salen los tres limones en raya. Pues a esta gente le ha salido Bildu, el PNV y ERC. Claro que a cada uno hay que darle cosas. ¿A quién le van a sacar más por menos a esta gente, a todo este Consejo de Ministros empezando por Sánchez y los demás? Bildu ya tiene el acercamiento de los presos de ETA, al PNV le han dado el cuartel militar de Loyola. Y Defensa consideraba estratégicamente imprescindible. Bueno, se quedan los terrenos. Y luego llega lo de ERC. Gabriel Rufián se apunta a ministro de impuestos para Madrid. Fíjense ustedes, esta gente, los independentistas, cuando pisotearon la democracia, trataron de imponer un proyecto supremacista por la fuerza de los hechos consumados, oiga, no sabían o no calculaban que en el 2020 iban a decir los impuestos que deben pagar los madrileños. Escúchenlo.

RUFIÁN PACTA CON SÁNCHEZ LOS IMPUESTOS DE MADRID

Es decir, que hace competencia desleal Madrid porque tiene los impuestos más bajos. Más bajos no quiere decir bajos, que en Madrid se pagan muchos impuestos, como en todas partes, pero los tiene más bajos que Cataluña. Claro, que es como lo ven ellos. Si usted es catalán debe ser que paga más impuestos que nadie porque así lo decide la Generalitat. Es la comunidad que más alto pone el tramo autonómico del IRPF. Es decir, esta tropa les atraca a ustedes para pagarse el procés, las embajaditas en Finlandia, la televisión pública intoxicadora, los sueldos de directivo de multinacional. Y la solución que da ERC a eso es que en lugar de dejar de atracar a los catalanes, que se atraque también a los madrileños. Y Pedro Sánchez se lo acepta porque Pedro Sánchez acepta lo que haga falta con tal de que le aprueben los Presupuestos y le dejen seguir dando vueltas en el Falcon.

Este es el país que nos está dejando 'Su Sanchidad' con tal de sobrevivir él mismo, pues a los niños la burricie de la Ley Celaá; a los trabajadores palo fiscal, retraso en la jubilación, estado de alarma ; a los mayores la eutanasia, que vivan la cuenta, lo justo.

Miren, Madrid consiguió en 2019 elevar los ingresos de los impuestos de gestión autonómica casi un 4% a pesar de las deducciones que aprobó a esos tributos. Esto lo sabe medio mundo. Pues el socialista ibérico y el separatista ibérico son la única raza que todavía no han entendido que los inpuestos desbocados son un abrazo del oso para la economía. Y como ellos no están dispuestos a bajarlos lo que quieren porque ellos tienen que mantener esa mamandurria identitaria, lo que quieren es que los demás hagan lo mismo que ellos. Sí, sí, a Madrid obligarle a subir los impuestos, poner el de patrimonio, el de sucesiones, que son robos, eso es robar a las familias. Es, claro, lamentan tanto la marcha de empresas de Cataluña hacia Madrid...

Miren ustedes, las empresas y los particulares van a Madrid no solo porque Madrid tenga los impuestos más bajos, que ahora las empresas que se fueron a tropel en 2017 se siguen yendo de Cataluña. Se van porque Madrid prospera, se van porque Madrid, el omnipresente poder político asfixiante que, por ejemplo, viven en Cataluña, en Barcelona singularmente, no se vive en Madrid. Es decir, estos son unos tíos que no solo es que quieren privilegios para ellos, es que quieren prejuicios para los demás. ¿De verdad piensa Pedro Sánchez ganar algún día las elecciones en la Comunidad de Madrid con estas cosas? Se está luciendo. Todo, ya les digo, para no dejar el Falcon.