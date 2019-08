El duro presente de Marc Ostarcevic, el exmarido de Norma Duval

Marc Ostarcevic saltó a la fama por ser uno de los jugadores de baloncesto más importantes. El croata formó parte del equipo francés Racing de París donde fue una de sus estrellas. En ese momento de éxito conoció la española Norma Duval, quién sería la mujer de su vida.

La vedette y el deportista se casaron en 1992 y tuvieron 3 hijos, Marc Iván, Yelco y Christian. De los cuales actualmente solo se habla con Yelco. El amor entre Marc y Norma tenía fecha de caducidad y en 2001 decidieron separarse. Tras lo ocurrido muchos fueron los romances fugaces que se le relacionaron a Ostarcevic. El último más sonado fue con Rocío Jiménez, la rubia que bailó las famosas sevillanas con Julián Muñoz que le mandaron de vuelta a la cárcel.

Tras una vida sin pausa Marc ha tenido que echar el freno debido a una enfermedad. A principios de este año en una revisión los médicos le detectaron cáncer de próstata. Actualmente ha terminado su tratamiento de radioterapia en el Hospital Clínica de Benidorm, donde reside temporalmente, la que alterna esta localidad alicantina con París y su Croacia natal.

Angel Díaz

El jugador de baloncesto no ha querido compartir estos duros momentos con su familia. “No me hace falta nadie, no quiero molestar” confesaba a un medio de comunicación cuando le preguntaban por su situación actual. Lo cierto es que la relación con sus hijos sigue distante y es casi inexistente, tanto con los que comparte con Norma Duval, como con los de su anterior matrimonio. Con el único que mantiene aún relación, Yelco, tampoco ha sido avisado hasta el final del tratamiento.

En la actualidad, Marc Ostarcevic se recupera de su enfermedad en soledad, apartado de su familia y sin pareja a la vida. Esta última el propio deportista confiesa que prefiere vivir una vida en soledad ahora.