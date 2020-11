La condición del PNV para apoyar los PGE: el Ejército deberá abandonar el cuartel de Loyola en San Sebastián

El 'sí' del PNV al proyecto de los próximos Presupuestos Generales del Estado está condicionado por un nuevo agente protagonista: el Ejército deberá abandonar el cuartel de Loyola en San Sebastián.

La operación se culminaría a lo largo del próximo año y las dos partes involucradas, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián deberán negociar los términos del traspaso. Por otro lado se tendrá que buscar una nueva ubicación a los más de medio millar de efectivos que están allí destinados. El objetivo del Ayuntamiento es derribar estas instalaciones militares para construir más de 2.000 "eco-viviendas".

La enmienda publicada por el PNV, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, señala que "la enajenación al Ayuntamiento de San Sebastián de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola se culminará en el ejercicio de 2021". La planificación pasa por derribar las instalaciones, en una superficie de 20 hectáreas, y construir un "eco-barrio" de 2.000 viviendas, muchas de ellas destinadas a planes de protección oficial.

Existen muchas incógnitas sobre el destino del medio millar de militares que actualmente están aquí destinados, aunque fuentes del Ejército han señalado que una de las principales condiciones es que el nuevo destino siga en San Sebastián, ya que en caso contrario las Fuerzas Armadas no tendrían representación en el País Vasco.

Además, el cuartel de Loyola cuenta con el centro de exámenes de los vehículos oficiales del Ejército de Tierra y también de la Guardia Civil, entre otras fuerzas de seguridad.

El cuartel de Loyola fue inaugurado en febrero del año 1926. Sus instalaciones están dividas en dos grandes edificios con un patio exterior y diversos anexos. En Loyola se encuentra una de las unidades más veteranas de nuestro Ejército: el Regimiento de Infantería "Tercio Viejo de Sicilia" N.º 67, cuyos orígenes se remontan al año 1534.

Luis Alejandre, Exjefe del Estado Mayo del Ejército, ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE para analizar esta concesión del Gobierno tras su acuerdo con el PNV: "Cuando me lo han dicho no me lo creía. La enmienda está sacada con nocturnidad y alevosía por el PNV. Ahora me pregunto que si son tan importantes estás viviendas ecológicas, por qué no ofrecen unas nuevas instalaciones a este histórico regimiento en San Sebastián, como dice la ministra que su presencia en la ciudad está garantizada y no es negociable".

En cuanto al papel del PNV en esta decisión, Alejandre no duda que es una decisión claramente política: "El objetivo es claramente político. Si acusamos a veces al PNV que viene a Madrid a trincar y que Bildu viene a Madrid a reventar el régimen, en el fondo aquí coinciden los dos. Los dos tienen objetivos comunes que han ido disimulando más o menos, o ahora que hay un pulso con el Gobierno para ver a quién quiere más. Aquí es donde desde mi dolor veo que vivimos en un estado fallido con un Congreso que cuenta con fuerzas que no tienen ningún peso moral".