El mensaje del padre de Marta del Castillo a Otegi, lo más leído en COPE.es

1. El mensaje del padre de Marta del Castillo a Pedro Sánchez y Otegi que ha levantado ampollas en las redes

Vídeo

Sigue levantando ampollas las declaraciones realizadas por el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, después de que recientemente publicara un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, por el que advertía que los 250 presos de la banda terrorista ETA serán recibidos por sus seguidores. La advertencia del dirigente vasco se produjo después de que a finales de julio el Gobierno de España decidiera llevar a la Fiscalía los homenajes a algunos miembros de ETA que fueron excarcelados, concretamente en Hernani y Oñate. Han sido varias las personalidades las que han criticado tanto los recibimientos de estos etarras como las declaraciones de Otegi. Es el caso del padre de Marta del Castillo, Antonio, quien a través de la red del pájaro azul respondía al dirigente de Bildu, afirmando que “esos 250 etarras deberían recibirlos los familiares de los asesinados, eso si estaría bien.”

2. Hermann Tertsch (Vox) pone en su sitio a Carmen Calvo por su homenaje a las 13 Rosas con esta polémica de TVE

Vídeo

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha rendido homenaje en Twitter a las '13 Rosas', 13 mujeres, en su mayoría militantes de las Juventudes Socialistas, de cuyo fusilamiento por el régimen franquista se cumplen 80 años. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha rememorado a estas "mujeres que pagaron con sus vidas la defensa de la libertad". En este sentido, el eurodiputado de Vox, Herman Tertsch, ha respondido a Carmen Calvo recuperando la historia de las 14 monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción desparecidas e noviembre de 1936 y cuya historia no tuvo mucho trascedencia: "A ver si Carmen Calvo se acuerda de estas monjas violadas y asesinadas como tantas otras por milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Ellas sí que eran realmente inocentes y no eran sospechosas de ningún crimen contra inocentes".

3. Así marcan tu casa para saber si pueden robar u okuparla

Vídeo

“Observé a través de la mirilla que había dos hombres en mi puerta (…) Querían colarse en mi casa y robarme”. A Truman Capote se le acumularía el trabajo si viviera en esta época. Por desgracia, al igual que su trabajo más conocido, 'A sangre fría', esta historia que recogemos en 'Crimen y castigo' es tan real como tenebrosa. Imagínate que te vas de vacaciones un mes, dos semanas, un puente o un fin de semana. Al volver, la llave funciona a trompicones y entrar en casa no es tan fácil como antes. Cuando por fin la puerta cede, descubres que no funciona el agua corriente. Ambos problemas no son coincidencia: alguien está pendiente de tus pasos. A la mañana siguiente, dos individuos acceden al portal y se acercan a tu puerta. Casi sin inmutarse, se ponen manos a la obra: comienzan a manipular la cerradura de tu propia vivienda, contigo en el interior. Esto es lo que le pasó hace unos días a Jonathan, vecino de un céntrico barrio de Barcelona, según denuncia en un post en inglés en Facebook.

4. La tajante respuesta de Espinosa de los Monteros a un socialista que acusaba a “su abuelo” de franquista

Vídeo

El diputado del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso de los Diputados , José Zaragoza , ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje refiriéndose a la familia del portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros. En el muro del político catalán se puede leer lo siguiente: “Hace 80 años Eugenio Espinosa de los Monteros era el Gobernador militar de Madrid nombrado por Franco cuando asesinaron a las 13 Rosas . Iván Espinosa de los Monteros es portavoz de VOX, el partido que ha querido condenarlas por segunda vez. También en su cuenta de Twitter, Espinosa de los Monteros ha querido tirar de hemeroteca digital para responder al diputado socialista, utilizando un hilo publicado el pasado mes de enero: "Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no?"

5. Cesc, en COPE: “Se habla del peso de Hazard, parece que la gente no ha visto sus siete años en el Chelsea”

Audio

El protagonista en 'La Contraportada' con Carlos Ganga en este martes 6 de agosto de 2019 ha sido Cesc Fabregas. Entre los temas abordados, estuvo la llegada de Hazard al Real Madrid, sobre lo que comentó: Se está hablando mucho de su peso pero es sorprendente porque parece que la gente no ha visto la Premier los últimos 7 años. Puede ser que las pretemporadas le cuesten un poquito pero hay que darle tiempo, no solo por el estado físico, sino porque ahora se tiene que adaptar a otra filosofía, otro tipo de juego, otras presiones. El Madrid y el Barcelona tienen presiones de todos lados que yo creo que ni él sabía. Jugar en el Madrid o en el Barça son palabras mayores, pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien no, lo siguiente, porque es un crack y no tengo dudas de él. Va a tirar del carro.