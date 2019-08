Cesc, en COPE: “Se habla del peso de Hazard, parece que la gente no ha visto sus siete años en el Chelsea”

El protagonista en 'La Contraportada' con Carlos Ganga en este martes 6 de agosto de 2019 ha sido Cesc Fabregas. A continuación podrás leer íntegra la entrevista al actual jugador del Mónaco:

-“Casillas tiene esperanzas de volver a jugar”

-“Se está hablando mucho del peso de Hazard pero es sorprendente porque parece que la gente no ha visto la Premier los últimos 7 años. Puede ser que las pretemporadas le cuesten más”

-“Estuve cerca de fichar por el Real Madrid cuatro veces, en una de ellas yo ya había tomado la decisión de fichar por el Barça, pero escuché al Madrid”

“Las puertas de la Selección están abiertas, por mi nivel, me veo para todo”

El penalti contra Italia: Yo solo le dije al asistente de Luis Aragonés que quería tirar y luego Luis fue el que me dijo que tiraba el quinto. Lo recuerdo muy bien.

Cambió la historia de la Selección: Sí que fue un momento en el que se cambió la mentalidad, el querer pensar que sí podíamos. Podemos competir contra los grandes, podemos pasar, podemos ganar, podemos jugar bien y ser campeones. Ese momento fue un cambio de chip y yo creo que el máximo responsable fue Luis. Él nos convenció de que podíamos ganar y realmente lo creía. Eso demuestra la fortaleza mental que tenía.

José Antonio Reyes: Estaba en Londres y, como a todo el mundo, me pilló por sorpresa. Fue una noticia de caerse al suelo porque era un chico súper joven, un chico sano, muy familiar... Me unía una amistad y unos recuerdos imborrables de mi etapa inicial como futbolista. Nunca había olvidado lo que hizo por mí, pero ahora menos, tanto él como su familia, durante mis dos primeros años en Londres. Era un chico muy especial para mí y siempre estará conmigo vaya donde vaya.

Iker Casillas: Jugamos en pretemporada y nos dieron libre para cenar, lo primero que hice fue llamarle para pasar un rato juntos. Pasamos un grandísimo rato, es mi amigo desde hace muchísimos años y por todo lo que pasó y estos últimos meses desagradables fue muy bonito rencontrarse con él y pasar un buen rato. Por lo que dice tiene esperanzas de volver a jugar. La mentalidad de Iker la conoce todo el mundo y esperemos que pueda seguir dando al fútbol un poco más si le apetece, le dejan y puede, pero me gustaría que pudiera seguir jugando un poco más.

La parada a Robben en el Mundial: Yo me acuerdo de ese pie a Robben, es imborrable esa imagen. Yo no había salido, estaba calentando en la banda. Estas calentando a 'full', motivado antes de entrar en la final del Mundial y me quedé parado cuando vi que Robben empezaba la carrera. Yo pensé que al 90% era gol, tenía la esperanza de que era Iker y podía sacar algo pero era muy complicado.

Hazard: Se está hablando mucho de su peso pero es sorprendente porque parece que la gente no ha visto la Premier los últimos 7 años. Puede ser que las pretemporadas le cuesten un poquito pero hay que darle tiempo, no solo por el estado físico, sino porque ahora se tiene que adaptar a otra filosofía, otro tipo de juego, otras presiones. El Madrid y el Barcelona tienen presiones de todos lados que yo creo que ni él sabía. Jugar en el Madrid o en el Barça son palabras mayores, pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien no, lo siguiente, porque es un crack y no tengo dudas de él. Va a tirar del carro.

¿Cesc estuvo cerca de fichar por el Real Madrid?: Hubo un interés muy fuerte tres veces, diría que cuatro. Las dos primeras me pillaron muy joven y yo pensaba que le debía mucho a Wenger y al Arsenal. La tercera fue cuando yo había tomado la decisión de fichar por el Barcelona pero incluso aun así estuvimos hablando. A mí siempre me gusta escuchar a todo el mundo, seria una falta de respeto no hacerlo, sea quien sea. En el fútbol la vida da muchas vueltas y en el futuro no sé con quién me voy a encontrar y el respeto se lo merece todo el mundo. Desde el Madrid siempre ha habido un trato muy bueno hacia mi persona, tanto Florentino Pérez como Ramón Calderón y siempre agradecido de que ellos hayan apostado tan fuerte por mí, pero no pudo ser.

Vuelta a la Selección: Las puertas de la Selección siempre se tienen que dejar abiertas. Hace dos o tres años que no me pongo la camiseta de la Selección y para mí siempre ha sido un placer y un orgullo hacerlo. He disfrutado de los mejores momentos de mi carrera con ella y siempre va a estar abierta para mí. En el fútbol pueden pasar muchas cosas pero ahora mismo por nivel y fútbol me veo para todo.