La tajante respuesta de Espinosa de los Monteros a un socialista que acusaba a “su abuelo” de franquista

El diputado del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso de los Diputados , José Zaragoza , ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje refiriéndose a la familia del portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros.

En el muro del político catalán se puede leer lo siguiente: “Hace 80 años Eugenio Espinosa de los Monteros era el Gobernador militar de Madrid nombrado por Franco cuando asesinaron a las 13 Rosas . Hoy Iván Espinosa de los Monteros es Portavoz de VOX el partido que ha querido condenarlas por segunda vez.

También en su cuenta de Twitter, Espinosa de los Monteros ha querido tirar de hemeroteca digital para responder al diputado socialista, utilizando un hilo publicado el pasado mes de enero: Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no?

En varias publicaciones, el portavoz de Vox en el Congreso repasa su árbol genealógico y explica el papel que desempeñaron algunos de sus familiares. Como es el caso de su tatarabuelo Carlos: En esta foto, que todos los Espinosa de los Monteros tenemos en nuestras casas con orgullo, aparece mi tatarabuelo Carlos, militar, con sus dos hijos, todos militares o diplomáticos. Todos al servicio de España”.

Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no? �� https://t.co/AJxohlk5Fs

Lo malo es que yo estoy bastante orgulloso de mi familia. Y aunque no me gusta presumir de los que me anteceden (qué mérito tengo yo de sus logros? Qué culpa tienen ellos de mis limitaciones?), hoy voy a hacerlo porque se lo merecen. Veamos: