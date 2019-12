Las palabras de Eva González sobre Cayetano y la amenaza de Abascal a Sánchez entre lo más leído de la semana

Vídeo

Estas Navidades no van a ser tan felices como podían esperar Cayetano Rivera y Eva González. Las fotos del torero junto una amiga en Londres han hecho mucho daño en la pareja. En sus escasas apariciones públicas, los dos han mostrado su descontento por el seguimiento constante que le hace la prensa en busca de alguna declaración que permita conocer cómo se encuentran ambos actualmente. ¿Les ha afectado la polémica? ¿Van a pasar juntos las Navidades?

De momento, este fin de semana hemos podido ver a Eva en un parking tras hacer la compra. De nuevo, los periodistas se han acercado hasta ella para saber cómo se encontraba. Ella ha respondido a los reporteros de una manera amable: ''Todo está bien''. Y cuando fue preguntada de nuevo por Cayetano, la presentadora señaló que su marido ''está bien" y que "es normal que esté molesto por todo lo que ha salido''. Los reporteros también se percataron de que Eva sigue luciendo en su mano su alianza de matrimonio. En un momento en el que todo son habladurías, Eva ha querido desinflamar la situación con estas amables palabras sobre su marido y luciendo el anillo de casados.

Parece que Eva González lleva mejor el interés de los periodistas que su marido. El otro día, los reporteros sorprendieron a Cayetano mientras hacía footing y el torero se enfadó muchó por la presencia de éstos. "No merecéis nada", les dijo mientras se metía en su urbanización para escapar de los flashes y los micrófonos.

Eva y Cayetano han aparecido juntos en contadas ocasiones desde que un medio del corazón publicó las fotos de él en Londres. La imagen más comentada de las últimas horas fue la de Eva González entrando sola a un notario. Pero pese a revuelo, la presentadora dejó claro que 'esa firma no era más que una gestión personal de unos documentos" de la presentadora.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un duro mensaje a la Abogacía del Estado y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que modifiquen su criterio en torno al condenado por sedición y malversación Oriol Junqueras para intentar contentar a ERC y facilitar así la investidura de Sánchez. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter.

Bea Fanjul, diputada del PP por Vizcaya, ha querido responder a la peculiar felicitación lanzada desde la Moncloa. En una época en la que el sentido real de la Navidad se diluye, hasta el punto de felicitar la fiesta sin ni tan siquiera mentarla, no es de extrañar que existan este tipo de mensajes. La Moncloa, residencia oficial del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha optado por la fórmula de "Felices Fiestas", compartida en varios idiomas.

El mensaje de Moncloa iba acompañado, con un vídeo, paradójicamente, con la canción de fondo "We Wish You a Merry Christmas", aunque en este no se hiciera referencia alguna a la Navidad.

Carlos Herrera ha celebrado la Nochebuena de este año con sus hijos - Rocío y Alberto - y con la audiencia de COPE. El comunicador mejor valorado de la radio española ha querido pasar un día tan especial con sus seres más queridos y al lado del micrófono. Gracias a ello, nos ha regalado tres horas de música navideña, confidencias y buenos momentos.

"Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde, esté usted haciendo lo que tenga que estar haciendo, les acompaño durante tres horas con cosas de Navidad. Nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes en esta noche tan especial. Hay un gusanillo navideño que cada día 24 de diciembre nos dice que es un día singular. Para una tarde singular, servidor se ha traído un saco de canciones con la idea de acompañarles", ha empezado diciendo el comunicador.

En la segunda hora, Herrera ha dado la gran sorpresa compartiendo micrófono con Alberto Herrera y Rocío Crusset, sus hijos. Junto a ellos ha rememorado las Navidades de cuando eran niños, los villancicos que escuchaban mientras montaban el Belén y que se convertían en la banda sonora durante las Pascuas. "Yo recuerdo la Navidad siempre en el Rocío", ha rememorado la hija de Herrera. "Es una fiesta vivida en familia, que es lo bonito de la Navidad. Hasta amigos como Goyo. Lo recordaré siempre como una fiesta de unión. Los Herrera somos muy de la navidad", ha contado Alberto.

Para terminar, Herrera se ha servido de Luis Rosales, Lope de Vega, José María Pemán o Antonio Gala para recrear los minutos finales de un programa de Nochebuena muy familiar y divertido. Si te lo perdiste, puedes volver a escuchar este programa especial de "Herrera en Navidad" al completo.

La tarde caía en este municipio de la provincia de Burgos, en una de las comarcas fronterizas con Álava, Las Merindades, lo cual no es moco de pavo en pleno mes de diciembre en uno de los territorios con el termómetro más bajos del país.

Un vecino del barrio se disponía a regresar a su casa procedente del trabajo cuando, de repente, se topó en el camino con un billete de veinte euros en el suelo. Una cantidad que, a juzgar por la actitud que adoptó este vecino, no debía ser significante, ya que optó por guardárselo en el bolsillo al comprobar que no había nadie alrededor que lo reclamase.

El vecino que se había apropiado del billete, en un primer momento se desentendió de aquel drama. De hecho, nunca confesó ser él quien se lo quedó. Pero todo cambió unos días más tarde, cuando al llegar a casa, se encontró a su mujer, a una amiga y a la señora que perdió el dinero en la sala de estar.

Ella relató en su presencia las dificultades por las que estaba pasando para sacar adelante a sus retoños. Conseguir cada euro es para ella una proeza. Su historia conmovió a este hombre, que apenas podía mantener la mirada ante ella por su sentimiento de culpa. Cambió radicalmente de parecer, y tenía claro que de alguna manera debía devolverle el dinero que le correspondía.

Sabedor de que su actitud era reprochable, no podía comentar lo que había hecho a nadie, únicamente a su pequeño círculo de amistades, que le recomendaron recurrir al párroco de la localidad. El vecino les hizo caso, y le confesó al párroco la verdad (no lo hizo en un confesionario) para posteriormente entregarle los veinte euros y que fuera él quien le devolviese el billete a su legítima dueña.

El párroco valoró el arrepentimiento del vecino y aceptó dar la cara por él ante la pobre mujer aunque, como no puede ser de otra manera, le afeó su mala acción.

A cambio, le instó a invertir otros veinte euros en comida para ayudar a esta familia que pasa por importantes estrecheces. Así lo hizo, siendo el párroco quien también entregó a esta madre los alimentos, además del dinero.

Obviamente, ella quería saber quien le había devuelto el dinero, aunque quien nos ha relatado esta historia nos cuenta que ella ya lo intuía. No obstante, y como suele suceder en estos casos, el párroco contestó eso de... "se dice el pecado pero no el pecador".