La felicitación navideña de una diputada del PP que pone en jaque a la Moncloa

Bea Fanjul, diputada del PP por Vizcaya, ha querido responder a la peculiar felicitación lanzada desde la Moncloa. En una época en la que el sentido real de la Navidad se diluye, hasta el punto de felicitar la fiesta sin ni tan siquiera mentarla, no es de extrañar que existan este tipo de mensajes. La Moncloa, residencia oficial del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha optado por la fórmula de "Felices Fiestas", compartida en varios idiomas.

¡Feliz Navidad!

El mensaje de Moncloa iba acompañado, con un vídeo, paradójicamente, con la canción de fondo "We Wish You a Merry Christmas", aunque en este no se hiciera referencia alguna a la Navidad.

"Os deseamos un año 2020 lleno de justicia, paz y concordia para todos", asegura la felicitación "navideña" de Moncloa. La respuesta de las redes no se hizo esperar y una de las primeras en contestar ha sido Bea Fanjul, la diputada popular que consiguió su escaño en el tiempo de descuento al arrebatárselo al PNV.

Fanjul ha querido responder a la residencia de Sánchez con un sencillo mensaje: "¡Feliz Navidad!". Sin evitar el término, sin exabruptos y llamando a las cosas por su nombre. Una postura a la que muchos otros usuarios han querido sumarse compartiendo un auténtico mensaje navideño.

!Feliz Navidad!



No existirían estas fechas si no se celebrase el nacimiento de Jesús , pero a Sánchez esto le da igual , no vaya a molestar a sus socios de UP y ERC. — David Sio (@david_sio) December 21, 2019

Vergüenza de este gobierno socialista que se niega reiteradas veces a felicitar las fiestas cristianas de la Semana Santa y la Navidad, y raudo felicita las fiestas musulmanas, como el ramadán... Vergüenza! ������ — Emily Habsburg (@emily_habsburg) December 22, 2019

Feliz Navidad @bea_fanjul para ti y toda las buenas personas que en España compartimos la paz entre diferentes, la esperanza en la igualdad ante la ley y la fe en nosotros mismos y nuestro futuro común. Y sí, ¡Feliz Navidad! — Crispín Corvalles (@crisp_corva) December 21, 2019

