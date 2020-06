Las palabras de Ada Colau sobre Nissan que avergüenzan a las redes, entre lo más viral de este viernes

El problema del populismo ya lo estamos comprobando cada día en la gestión del Gobierno de PSOE y Podemos. Los cuatro ministerios que arrancó Iglesias a Sánchez en las negociaciones para hacerlo presidente, están a cargo de personas acostumbrados a las proclamas ideológicas y al activismo, al eslogan facilón para el titular en el periódico y la frase subida de tono para el aplauso del respetable. Una forma de actuar de la que, por desgracia, para que se están contagiando también los socialistas.

Pero cuando se han de ocupar responsabilidades de gobierno, a todos los niveles, desde el más humilde de los ayuntamientos a la mismísima presidencia del Gobierno de España, hay que saben tomar decisiones, hay que saber gestionar y asignar recursos, y, sobre todo, hay que saber estar.

Y ese es el problema de la mayoría de estos nuevos políticos que emergen desde el populismo, que continúan creyendo que siguen en las asambleas mitineras donde puedes decir casi lo que te dé la gana sin tener que dar explicaciones. De hecho, cada día la hemeroteca sigue sacando a la luz declaraciones de los Iglesias, Montero, Errejón, Sánchez, Lastra, Garzón, etc. que ponen de manifiesto todo esto.

Una de estas políticas que continúa creyéndose que sigue en aquel movimiento ‘okupa’ del que salió, es Ada Colau, la alcaldesa populista de Barcelona, que en la tarde de hoy no se le ha ocurrido otra cosa para intentar retener en la ciudad condal a la multinacional del automóvil Nissan, que lanzar unas graves amenazas contra la empresa japonesa.

“Si se cierra Nissan se acaba la buena relación con Nissan y Nissan va a tener problemas serios” ha asegurado Colau que, con sus palabras ha conseguido quizás lo que pretendía, arrancar los aplausos de los trabajadores que se manifestaban contra el cierra de la fábrica. Esos mismos trabajadores que, sólo minutos antes, habían recibido a la alcaldesa con pitos y abucheos.

No hay que olvidar que la segunda teniente de alcalde de Colau y concejal de Urbanismo, Ecología y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, pidió el pasado mes de abril que no se reactivara la industria del automóvil, a pesar de que éste supone para Cataluña y para toda España en torno al 10% del PIB.

Unas declaraciones, estas de Colau, que, además de no casar con el cargo que ostenta, no tienen ningún tipo de sentido. De hecho, el diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó, ha publicado el vídeo con sus palabras señalando, de manera irónica que “los japoneses, ahora mismo, temblando de miedo”, al tiempo que ha acusado a la alcaldesa de espantar las inversiones con declaraciones como éstas.

Colau, micrófono en mano, amenazando a Nissan como una agitadora cualquiera:



"Si se cierra Nissan se acaba la buena relación con Nissan y Nissan va a tener problemas serios"



Los japoneses, ahora mismo, temblando de miedo



La alcaldesa, atrayendo las inversiones en Barcelona ��‍♂️ pic.twitter.com/73hWKk5zb7 — Toni Cantó ������ (@Tonicanto1) June 12, 2020

El cómico conocido como Arévalo, pues su nombre real no es otro que Francisco Rodríguez Iglesias, es un usuario muy activo en las redes sociales, donde comparte momentos entrañables de su vida, chistes y también opiniones políticas. Estas últimas suelen generar cierta controversia entre quienes no comparten su visión del mundo político, algo que se puede aplicar a prácticamente cualquier figura pública que ose compartir sus opiniones en Twitter. Este es el mensaje, cargado de ironía, que Arévalo dirigía al Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias:

No me gusta la ironía, pero no entiendo como se meten tanto con el gobierno,con lo bien que lo están haciendo, verdad? Tenemos un gobierno que no nos lo merecemos.. — Arevalo (@arevaloOK) June 10, 2020

"No me gusta la ironía, pero no entiendo cómo se meten tanto con el Gobierno, con lo bien que lo están haciendo, ¿verdad? Tenemos un Gobierno que no nos lo merecemos...", escribía un jocoso Arévalo en su perfil de Twitter. Las respuestas han sido muchas y una de ellas ha merecido la respuesta de un usuario que no parecía estar muy de acuerdo con el tono o el contenido de lo que escribía el cómico.

Pues acaban de aprobar un ingreso minimo vital para muchas familias con hijos que no pueden llegar a fin de mes. — Lajarriak���� (@lajalsne) June 10, 2020

"Pues acaban de aprobar un ingreso mínimo vital para muchas familias con hijos que no pueden llegar a fin de mes", replicaba el usuario ante el tono desenfadado de un Arévalo que recogió el guante y decidió contestar.

De lo cual me alegro — Arevalo (@arevaloOK) June 10, 2020

"De lo cual me alegro", aseguraba Arévalo en un escueto y sorprendente mensaje que también valió la réplica del mismo usuario que había conseguido arrancar estas declaraciones del cómico sobre la que es una de las medidas estrella del Gobierno al que Arévalo ha criticado abiertamente.

Entonces tan mal no lo hacen no? — Lajarriak���� (@lajalsne) June 10, 2020

"¿Entonces tan mal no lo hacen no?", preguntaba el usuario, aunque esta vez se quedara sin respuesta.

Hace días la Junta de Andalucía lanzaba una campaña para manifestar el enorme trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios en la lucha contra la pandemia del COVID 19.

Muchos de ellos se han jugado su salud para conseguir curar a pacientes y lograr que se cumpla el confinamiento tras decretarse el pasado 14 de marzo el Estado de Alarma.

Por ello, especialmente emotiva es la ilustración en la que aparece agente policial abrazando a una profesional sanitaria, mostrando la unidad: "Somos equipo" es el lema de esta campaña de agradecimiento impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Una imagen que hacía saltar las críticas de la presidenta del Parlamento de Andalucía y cargo importante de Podemos en la región Teresa Rodríguez. Y es que la política veía un componente machista en la campaña, por el simple hecho de que el policía rodea con su brazo a la enfermera. Un debate que Rodríguez ha querido abrir en su cuenta oficial de Twitter.

Las imágenes lanzan mensajes más portentes que las palabras ¿Soy yo o la imagen tiene una carga machista evidente? ¿La sanitaria y el policía están en un plano de igualdad? ¿Dónde termina el brazo del policía? ¿Nos imaginamos esta misma imagen con una policía y un sanitario? pic.twitter.com/GrQjFsPap9 — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) June 5, 2020

El alcalde de Cádiz en una imagen similar

Sin embargo, todo parece que se ha vuelto en contra de Rodríguez. Y es que una imagen de su pareja, el alcalde de Cádiz José María González 'Kichi' es prácticamente idéntica a la que la parlamentaria andaluza había criticado días atrás y que tanto había repudiado. En dicha imagen se ve al edil gaditano abrazando de la misma manera que el Policía en la imagen de la Junta.

En esta ocasión, Kichi abraza a una jugadora de fútbol en el Estadio Ramón de Carranza, nombre del coliseo cadista que su equipo de gobierno quiere retirar lo antes posible.

La imagen se ha hecho viral y es que es idéntida a la criticada por parte de Teresa Rodríguez a la campaña de la Junta.