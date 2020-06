La opinión de Arévalo sobre el Ingreso Mínimo Vital que no te esperas

El cómico conocido como Arévalo, pues su nombre real no es otro que Francisco Rodríguez Iglesias, es un usuario muy activo en las redes sociales, donde comparte momentos entrañables de su vida, chistes y también opiniones políticas. Estas últimas suelen generar cierta controversia entre quienes no comparten su visión del mundo político, algo que se puede aplicar a prácticamente cualquier figura pública que ose compartir sus opiniones en Twitter. Este es el mensaje, cargado de ironía, que Arévalo dirigía al Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias:

No me gusta la ironía, pero no entiendo como se meten tanto con el gobierno,con lo bien que lo están haciendo, verdad? Tenemos un gobierno que no nos lo merecemos.. — Arevalo (@arevaloOK) June 10, 2020

"No me gusta la ironía, pero no entiendo cómo se meten tanto con el Gobierno, con lo bien que lo están haciendo, ¿verdad? Tenemos un Gobierno que no nos lo merecemos...", escribía un jocoso Arévalo en su perfil de Twitter. Las respuestas han sido muchas y una de ellas ha merecido la respuesta de un usuario que no parecía estar muy de acuerdo con el tono o el contenido de lo que escribía el cómico.

Pues acaban de aprobar un ingreso minimo vital para muchas familias con hijos que no pueden llegar a fin de mes. — Lajarriak���� (@lajalsne) June 10, 2020

"Pues acaban de aprobar un ingreso mínimo vital para muchas familias con hijos que no pueden llegar a fin de mes", replicaba el usuario ante el tono desenfadado de un Arévalo que recogió el guante y decidió contestar.

De lo cual me alegro — Arevalo (@arevaloOK) June 10, 2020

"De lo cual me alegro", aseguraba Arévalo en un escueto y sorprendente mensaje que también valió la réplica del mismo usuario que había conseguido arrancar estas declaraciones del cómico sobre la que es una de las medidas estrella del Gobierno al que Arévalo ha criticado abiertamente.

Entonces tan mal no lo hacen no? — Lajarriak���� (@lajalsne) June 10, 2020

"¿Entonces tan mal no lo hacen no?", preguntaba el usuario, aunque esta vez se quedara sin respuesta.

¿En qué consiste el Ingreso Mínimo Vital?

El ingreso mínimo vital ya aparecía en el programa de legislatura PSOE-Podemos pero la crisis del coronavirus, que está provocando que miles de personas hagan colas para pedir comida, ha obligado a adelantar los plazos. Es una renta básica promovida por el Gobierno. Se trata de una prestación no contributiva destinada a las familias más vulnerables que no dispongan de recursos. Tiene como objetivo erradicar la pobreza extrema. Se cifra en un 20% los hogares que están en esa situación, unos 600.000. Gracias al ingreso mínimo vital, saldrían de ese pozo tres de cada cuatro.

Se trata de una ayuda dirigida a "hogares" no a personas. El primer requisito es tener unos ingresos por unidad de consumo inferiores a los 230 euros al mes. Para acceder a este ingreso habrá que tener entre 23 y 65 años, no se propietario de una vivienda valorada en más de 100.000 euros y "tener residencia legal y efectiva en España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud”. La prestación estará vinculada a la búsqueda activa de empleo.

El funesto augurio de Herrera sobre el Ingreso Mínimo Vital

Carlos Herrera también ha dado su opinión al respecto: "Tú oyéndole hablar tienes que pensar que menuda suerte hemos tenido con la peor pandemia del mundo, que nos ha permitido descubrir a San Pedro Sánchez comprometido al frente del Gobierno. Ahora es vamos a entrar en los publireportajes del IGM, que es lo que ya existía desde hace lustros, la renta activa de reinserción, que la gestiona el SEPE. Y 19 subsidios que dan todas las comunidades, también Ceuta y Melilla con otro nombre menos rimbombante. Esto lo que va a hacer es ajustar individualmente, lo cual tiene un problema de administración gordo, ya veremos cómo lo hacen. Si los ERTE todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué va a pasar con esto".

