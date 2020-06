Las intenciones de María Jesús Montero destapadas por Herrera, entre lo más leído de este miércoles

Audio

Herrera ha centrado la atención en las palabras que ha pronunciado la ministra socialista: "Repriorizar sobre lo priorizado" con Unidas Podemos, un término que le cuesta entender al comunicador: "¿Eso qué es? O sea, cambiar de opinión. Cuando cuelguen en el Ministerio de Hacienda el cuadro de María Jesús Montero como ministra pueden colgar esa leyenda, 'Repriorizar sobre lo priorizado'. Lo que quiere decir es que si queremos aprobar unos presupuestos con cara y ojos que se elaboran en Bruselas habrá que aceptar algunas condiciones o propuestas de Ciudadanos e incluso del PP. Porque de la mano de los charlatanes de Podemos no van a ninguna parte. Aquí se van a juntar los campeones del relativismo con los campeones de la contradicción y el espectáculo puede ser maravilloso. Que sí, que el pacto del abrazo puede estar muy bien pero que debemos 'repriorizar' y tal y tal y tal".

Las redes sociales son caprichosas a la hora de viralizar según qué contenidos. Ha vuelto a quedar demostrado esta semana, cuando el fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha sido tendencia en Twitter al condenarle el Tribunal Supremo a pagar 33 millones de euros a Hacienda. Algo que no sucedió ahora, sino en 2013.

Ana Pastor se suma a las críticas al Gobierno por los datos de nuevos contagios: "Y Sanidad sin actualizar"Varios

Quien se ha sumado a las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez debido a la congelación de las cifras de nuevos contagiados ha sido la periodista de La SextaAna Pastor. La presentador de 'El Objetivo' que siempre se ha mostrado más cercana al apoyo a las medidas del Gobierno ha aprovechado una noticia de su propio medio 'Newtral' para criticar cómo está haciendo las cosas el Ministerio de Sanidad. "Y Sanidad sin actualizar el dato total de fallecidos desde hace 9 días", escribía irónicamente en su perfil personal.

Cristobal Colón se ha convertido en el centro del huracán de la polémica de turno. La actualidad decae irremediablemente y al hilo de las protestas por la muerte de George Floyd, las estatuas y esculturas del mundo se han visto sometidas al escrutinio de la revisión histórica y algunas han sido literalmente tiradas al río, mientras que otras, como la de Winston Churchill han sufrido el ataque inclemente de los manifestantes.

Sea como fuere, Cristobal Colón ha sido también "revisitado" por los activistas de la reescritura histórica y el debate de su presencia en espacios públicos como Barcelona ha sido iniciado por algunas de las corrientes de Podemos en nuestro país. Este tema ha tocado especialmente a la barcelonesa Susanna Griso, que se llevó el comentario más inesperado durante su programa.

Anabel Alonso es una actriz que no duda en meterse en polémicas tuiteras y aunque, este última, no ha tenido mucha repercusión, no ha pasado desapercibido para sus seguidores el recado que esta le ha mandado al futbolista y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Son dos personas que poco o nada tienen que ver y, aun así, los derroteros de las redes han acabado por unirles en un mensaje directo de Alonso al de Camas.