Le invitan para hablar de Colón en Espejo Público y acaba criticando este detalle físico de Susanna Griso

Cristobal Colón se ha convertido en el centro del huracán de la polémica de turno. La actualidad decae irremediablemente y al hilo de las protestas por la muerte de George Floyd, las estatuas y esculturas del mundo se han visto sometidas al escrutinio de la revisión histórica y algunas han sido literalmente tiradas al río, mientras que otras, como la de Winston Churchill han sufrido el ataque inclemente de los manifestantes.

Sea como fuere, Cristobal Colón ha sido también "revisitado" por los activistas de la reescritura histórica y el debate de su presencia en espacios públicos como Barcelona ha sido iniciado por algunas de las corrientes de Podemos en nuestro país. Este tema ha tocado especialmente a la barcelonesa Susanna Griso, que se llevó el comentario más inesperado durante su programa.

La invitada que llama "racista" a Griso y alude a su físico

En el segmento del programa de Espejo Público destinado a valorar la polémica surgida alrededor de la estatua de Cristóbal Colón, se invitó por vídeo conferencia a Daniela Ortiz, una activista que se autodefine como "inmigrante anticolonial". Sus intervenciones fueron muy polémicas y uno de los momentos de más tensión fue cuando la presentadora Susanna Griso discutió directamente con la invitada, la cual decidió aludir al físico de Griso para llamarla, nada más y nada menos, que "racista".

Para facilitarles la comprensión del tenso momento, les ofrecemos lo dicho por Susanna Griso y por la activista Daniela Ortiz transcrito. es así como la presentadora, ignorando las quejas de la invitada, aseguraba que: "A mí la estatua de Colón no me ofende, me parece muy bien que se haga una exposición en paralelo y que se cuente quién fue Colón. Todo lo que queráis. Es un símbolo de mi ciudad y no me gustaría que fuese retirado y menos vandalizado".

A su vez, Daniela Ortiz, fuera de sí arremetía contra Griso de la siguiente manera: "Claro, porque eres blanca y porque estás de acuerdo con el racismo que se vive hoy".

¿Qué propone Ada Colau con la icónica estatua de Colón de Barcelona?

Y tras este tipo de debates tan encendidos, cabe preguntarse, qué opina la alcaldesa de la ciudad en la que corrientes de Podemos pretenden retirar la estatua de Cristóbal Colón. Pues la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está estudiando contextualizar la emblemática estatua de Colón, bien poniendo una placa que explique su contexto histórico o con una exposición en torno al monumento, pero no retirarla, como pidió inicialmente la presidenta de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach.

Monumento a Cristobal Colón en Barcelona

En una entrevista, Colau ha dicho que ella apuesta por una "explicacióncrítica" del monumento y ha reconocido que "esta estatua es un icono de la ciudad de Barcelona, ​​para bien y para mal, con todo lo que implica".

La presidenta de Catalunya en Comú-Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, afirmó que "desmontar la estatua de Colón sería una buena medida" en el contexto de las protestas antirracistas contra personajes vinculados a la colonización y la esclavitud, aunque horas después matizó su propuesta y aseguró que la escultura debe ser "contextualizada" en su emplazamiento, mejor que desmontarla.

"La estatua de Colón forma parte de la memoria, crítica, de la ciudad de Barcelona. Todos los expertos en memoria democrática que hemos consultado ven más interesante poder dejar la estatua de forma crítica y que haya una explicación", ha respondido hoy Colau. "Uno de los planteamientos que ha tenido más éxito entre los diferente expertos es que se pueda mantener con una explicación crítica, de a qué ciudad respondía, con un poder burgués, con una determinada visión del mundo...", ha señalado la alcaldesa.

En Madrid también hay una famosa estatua dedicada a Colón

Según Colau, "se puede hacer con una placa, una exposición en torno a la estatua... hay diferentes maneras". "Hay diferentes posibilidades. Es un debate que comenzó hace tiempo y que queremos seguir haciendo con los colectivos antirracistas y los expertos en memoria democrática. Creemos que se debe hacer un análisis crítico sobre el arte público. El debate es absolutamente pertinente", ha reflexionado Colau.

La alcaldesa de Barcelona ha recordado que el consistorio ya retiró la estatua del comerciante y marino Antonio López, acusado de traficar con esclavos, "pero no significa que se tenga que actuar de la misma manera con todas las estatuas".