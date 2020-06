La traducción de Herrera a las palabras de María Jesús Montero para explicar el futuro de su pacto con Podemos

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este miércoles celebrando la noticia que ha sido publicado por la Universidad de Oxford y que señala que existe un tratamiento que puede reducir en un tercio la mortalidad del coronavirus en los enfermos más graves. Es capaza de salvar la vida a 1 de cada 3 personas: "No es el paso definitivo, pero es un gran paso", ha celebrado el comunicador.

Herrera analiza la situación en Pekín

En otro orden de asuntos, Herrera ha explicado que los más inquietante se encuentra en Pekín: "El coronavirus es un chicle que se te pega en la suela de los zapatos. En la capital de China ya daban todo por hecho y estaban convencidos de que lo peor había pasado. Lo cierto es que han encontrado o detectado más de 100 contagios en un mercado de Pekín. Ya saben ustedes que los chinos es como el parchis, tiran uno y cuentan 20".

Pekín aumenta el nivel de emergencia por coronavirus tras el rebrote ��https://t.co/mwXznIcvUU — COPE (@COPE) June 16, 2020

Respecto a España, Herrera ha señalado que el rebrote se da por hecho: "No sabemos ni el cuándo ni el cómo. Pero está claro que llegará y todo dependerá del compromiso y la concienciación de la gente. Cuantos más listos haya que no lleven mascarillas y se limpien las manos más problemas. La clave está ahora que no se produzca un rebrote paralelo del coronavirus con la gripe".

El análisis político de Carlos Herrera

En clave política, Sánchez ha cuestionado si Sánchez se ha apartado un poco de Podemos. En este sentido Herrera ha explicado que no podemos cantar victoria. Pero ha reconocido el papel que ha jugado el Gobierno en las últimas horas en el Senado para intentar pactar con el Partido Popular: "La negociación de los presupuestos puede provocar ciertos milagros. Pero hay sigue Sánchez pactando con Bildu y amenazando con que es él o la ultraderecha".

Herrera también ha analizado las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalando que "puede haberse dado cuenta de que la idea económica que tiene Podemos no es la mejor para el futuro de España". En este sentido, Herrera ha centrado la atención en las palabras que ha pronunciado la ministra socialista: "Repriorizar sobre lo priorizado" con Unidas Podemos, un término que le cuesta entender al comunicador: "¿Eso qué es? Osea cambiar de opinión. Cuando cuelguen en el Ministerio de Hacienda el cuadro de María Jesús Montero como ministra pueden colgar esa leyenda, 'Repriorizar sobre lo priorizado'. Lo que quiere decir es que si queremos aprobar unos presupuestos con cara y ojos que se elaboran en Bruselas habrá que aceptar algunas condiciones o propuestas de Ciudadanos e incluso del PP. Porque de la mano de los charlatanes de Podemos no van a ninguna parte. Aquí se van a juntar los campeones del relativismo con los campeones de la contradicción y el espectáculo puede ser maravilloso. Que sí, que el pacto del abrazo puede estar muy bien pero que debemos 'repriorizar' y tal y tal y tal".

También te puede interesar

La acertada comparación de Herrera entre Amancio Ortega y el Gobierno para explicar el futuro de España

Herrera destapa al Gobierno: "Falsificaron estadísticas de los muertos, ocultaron los féretros y las UCIs"