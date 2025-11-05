Paco González explica por qué el Madrid ha sido "un truño" en ataque en el partido frente al Liverpool: "No pasaba nada por perderlo, era actitud"

Paco González ha realizado un duro análisis de la derrota del Real Madrid frente al Liverpool en la Champions League. Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, el comunicador ha puesto en contexto un partido que, en su opinión, "no valía para nada", un sentir que ha visto reflejado en los propios aficionados madridistas, quienes preferían una victoria en Vallecas.

Críticas a la actitud del equipo

El principal señalamiento de González ha sido hacia la mentalidad de los jugadores. Apoyándose en las palabras de Valverde, ha criticado la falta de "actitud, intensidad, ganas". Según el periodista, el conjunto blanco "ha tenido la mitad de ganas que tenía el Liverpool", una diferencia que considera que ha resultado clave en el encuentro.

El Madrid ha tenido la mitad de ganas que tenía el Liverpool" Paco González, en El Partidazo de COPE

Un error táctico y un "truño" en ataque

González también ha sido muy crítico con el planteamiento del entrenador, a quien acusa de repetir un error táctico con la posición de Camavinga en la derecha. Según el comunicador, esta decisión provocó que el equipo fuera un "truño en ataque". "El Madrid es realmente bueno y asusta cuando ataca, cuando luce a sus jugadores", ha sentenciado.

En el plano individual, el comunicador solo ha visto peligro en las acciones de Vinicius, "sin que haya salido nada". Además, ha señalado el bajo rendimiento de Huijsen en tareas defensivas, apuntando que, aunque es peligroso en ataque, pierde la mayoría de sus duelos aéreos en defensa, algo que le ha llamado la atención.