El recado con el que Anabel Alonso señala a Sergio Ramos: "No está de acuerdo con el Gobierno"

Anabel Alonso es una actriz que no duda en meterse en polémicas tuiteras y aunque, este última, no ha tenido mucha repercusión, no ha pasado desapercibido para sus seguidores el recado que esta le ha mandado al futbolista y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Son dos personas que poco o nada tienen que ver y, aun así, los derroteros de las redes han acabado por unirles en un mensaje directo de Alonso al de Camas.

La historia es de lo más rocambolesca. Todo ha empezado con la publicación por parte del escritor y periodista Ramón Lobo de una noticia relacionada con otro futbolista, es decir, con el joven jugador del Manchester United, Marcus Rashford.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.